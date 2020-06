Režisér Kadrnka dokončil natáčení filmu Zpráva o záchraně mrtvého

Praha - Koncem května padla poslední klapka při natáčení nového filmu Zpráva o záchraně mrtvého režiséra a spoluscenáristy Václava Kadrnky. Natáčení filmu, které začalo několik dnů před vypuknutím koronavirové krize, musel štáb kvůli přijatým opatřením po několika dnech přerušit. Do kin snímek dorazí v průběhu roku 2021. ČTK o tom za distribuční společnost CinemArt informoval Petr Slavík.

Příběh filmu vychází ze skutečné události, a to z vlastní zkušenosti samotného režiséra. "Tatínka postihla před několika lety mozková mrtvice, byl v kómatu a my se ho z něj s mámou snažili probrat. Trávili jsme u něj v nemocnici několik hodin denně, mluvili na něj a on opravdu začal za několik dní otevírat oči a reagovat. Neuvěřitelné bylo, že když se z kómatu probral, pamatoval si úplně všechno, co jsme mu říkali. To mě inspirovalo," uvedl Kadrnka. "Chci ve filmu mimo jiné ukázat, že se člověk nemá nikdy vzdávat a že i zdánlivě nesmyslné věci smysl mají. Je to pro mě nesmírně osobní věc, zkušenost na hranici života a smrti, kterou chci sdílet," dodal.

Hlavními postavami rodinného dramatu jsou otec, matka a dospělý syn, které ztvárnili Petr Salavec, Zuzana Mauréry a Vojtěch Dyk. Film s francouzským kameramanem Raphaëlem O'Byrneem se převážně natáčel ve Fakultní nemocnici v Olomouci, ale také v Kroměříži a ve Zlíně.

Scénář k filmu získal v roce 2018 hlavní cenu HAF Award v rámci Asia Film Financing Forum Hong Kong. Snímek podpořil Státní fond kinematografie částkou pět milionů korun, podpora z evropského kulturního fondu Eurimages činila 130.000 eur (přibližně 3,5 milionu korun). "Projekt byl zahraničními hodnotiteli přijat velice dobře a potvrdil mezinárodní zájem o projekt vyjádřený podporou z Hongkongu a získáním zahraničního agenta," podotkla česká zástupkyně v Eurimages Elena Kotová.

Film by se měl v roce 2021 objevit na některém z velkých mezinárodních festivalů.

Kadrnka před třemi roky převzal Křišťálový glóbus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech za film Křižáček, středověkou roadmovie, která vznikla na základě epické básně Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček.