Režisér Bohdan Sláma začal natáčet na jižní Moravě film Sucho

Krumvíř (Břeclavsko) - Film s názvem Sucho začal natáčet na jižní Moravě v Krumvíři a okolí režisér Bohdan Sláma. Příběh pojednává o vztahu velkého zemědělce Viktora v podání Marka Daniela a jeho souseda a kamaráda Josefa (hraje Martin Pechlát), který je naopak malým ekologickým zemědělcem, jenž se svou rodinou žije až extrémním způsobem v souladu s přírodou poté, co odešel z města. Střetává se tak jejich náhled na svět a na přístup k přírodě, jejich světy se ještě více protínají kvůli lásce Viktorova syna k Josefově dceři. Film se má objevit v kinech příští rok na podzim.

Sucho je fenomén, který českou krajinu a společnost intenzivně postihuje poslední desetiletí a přístup zemědělců ke krajině je často diskutovaným tématem. "Nesnažíme se stát na žádné straně konfliktu, ale pojmenováváme problém, každá postava má svoji věrohodnost. Viktor zaměstnává lidi, což v dnešní době není nic jednoduchého, naopak postavě Josefa se snadno blokuje to, co Viktor dělá," řekl novinářům Sláma.

Viktor zdědil zemědělské impérium po otci (Boleslav Polívka), kterému se nelíbí, jak svoji práci dělá. A nelíbí se to ani jeho synovi. "Je zde rozpor mezi otcem a dospívajícím synem, který mě čeká i s mým originálním synem. Jsem rád, že se Bohdan vrátil k takovému scénáři a věřím, že nám to vyjde," řekl Daniel. I Pechlátovi, který hraje jeho kamaráda, se scénář velmi líbil tím, jaké řeší téma, ale přesto není nikterak aktivistický. "Film má normální pohled. Doufejme, že lidem otevře oči, jak se používají a nadužívají hnojiva a chemikálie. Všichni chceme jíst a chceme, aby to bylo co nejlevnější, ale následky si neseme všichni, všechny nás to někdy doběhne. Můžeme si uvědomit, že dobývat ze země potraviny není nic jednoduchého," řekl Pechlát.

Film je jak o vztazích lidí k přírodě, tak o vztazích mezi lidmi. "Vztahy mezi lidmi jsou jako v přírodě. Když jsou harmonické, můžeme žít harmonický život. Když ne, je to utrpení. A utrpení je to i tehdy, když nefunguje krajina. A v tom se na nás řítí sucho a klíčové je sucho uvnitř člověka stejně jako sucho pod povrchem. Doufejme, že se nám to podaří natočit tak, aby bylo zřejmé, že východiskem je neustále reinkarnování toho, čemu říkáme láska. Jedině tak lze překonat vnitřní sucho," řekl Sláma.

Režisér stejně jako do svého úspěšného snímku Bába z ledu obsadil výrazné herce v kombinaci s neokoukanými tvářemi i neherci. Natáčet se bude i na dalších místech jižní Moravy, také v Praze a v Berlíně. Film vzniká v česko-slovenské koprodukci. Sláma, který je od roku 2013 vedoucím Katedry režie na FAMU, natočil také několik dílů televizního seriálu Kancelář Blaník a s Robertem Sedláčkem a Radimem Špačkem režíroval televizní seriál Život a doba soudce A. K.