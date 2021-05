Režim škol se od pondělí vrátí k plně prezenční výuce

Praha - Ve školách se od pondělí opět zmírní režim protikoronavirových opatření. K plně prezenční výuce se vrátí zbytek základních škol a přidají se i střední školy, kde zároveň začnou státní maturity. Teoretickou výuku budou moct obnovit rovněž vysoké školy, které ale už budou mít v řadě případů zkouškové období. Rozvolní se režim základních uměleckých škol (ZUŠ) a středisek volného času. Povinné budou ve školách dál roušky a testování na covid-19, jeho frekvence se ale třeba v základních a základních uměleckých školách bude lišit. Desetičlenné skupiny dětí v kroužcích a ZUŠ se budou moct scházet i bez testu.

První stupeň základních škol se vrátil k prezenční výuce od 17. května. Druhý stupeň se učí plně prezenčně zatím v Praze a šesti dalších krajích, kde byla v uplynulých týdnech lepší epidemická situace. Ve zbývajících sedmi krajích se třídy na druhém stupni dosud střídaly po týdnu doma a ve škole, běžnou prezenční výuku budou mít od 24. května. Týká se to krajů Jihočeského, Ústeckého, Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského a Vysočiny. Podle statistik ministerstva školství tam chodí na druhý stupeň 214.381 dětí. Základní školy v ČR mají přibližně 962.000 žáků, z nichž kolem 407.000 je na druhém stupni.

K teoretické výuce se do lavic od pondělí vrátí rovněž asi 361.919 středoškoláků z celé ČR. Dosud mohlo mít zhruba 300.000 z nich ve škole jen praktickou výuku. Například gymnazisti seděli v lavicích naposledy týden v prosinci a předtím do půlky října. Přibližně 70.000 maturantů začne v pondělí skládat státní didaktické testy z matematiky nebo z angličtiny. V úterý budou pokračovat povinným testem z češtiny a ve středu se budou konat testy pro studenty, kteří se přihlásili k dalším cizím jazykům nebo dobrovolné těžší zkoušce z matematiky. Testů se nebude účastnit asi 90 procent maturantů ze zdravotnických škol, kde mohli požádat o výjimku kvůli pomoci s covidem-19 v nemocnicích.

Znovuotevření vysokých škol už asi velký vliv na výuku v tomto akademickém roce mít nebude. Podle předsedy České konference rektorů Petra Skleničky již na univerzitách semestr skončil nebo v nejbližší době skončí. Pro vysoké školy je podle něj podstatné hlavně to, že vláda už dříve umožnila prezenční praktickou výuku, která se nedá na dálku nahradit. V souladu s nařízením vlády bude možné od pondělí otevřít pro všechny studenty také ubytování na kolejích, zástupci vysokých škol ale neočekávají, že by se proti minulým týdnům zájem o návrat studentů na ně výrazně zvedl. Rektoři doufají v to, že v běžném režimu výuky se studenti budou moci sejít na podzim.

V ZUŠ a střediscích volného času bude možná někde působit komplikace podmínka testu na covid-19 pro skupiny nad deset dětí. Žákům se sice budou uznávat výsledky testů ze základních či středních škol, kde se budou dělat antigenní testy jednou týdně či PCR testy jednou za dva týdny. Pro ZUŠ ale nemá být test starší 72 hodin a PCR test bude platit sedm dní.