Reuters: Výkonná rada MMF kvůli podezření z ovlivňování vyslechne svou šéfku

Washington - Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) se chystá vyslechnout svou ředitelku Kristalinu Georgievovou. Uvedly to zdroje agentury Reuters. Na manažerku sílí tlak v kauze, kde je podezřelá, že ještě jako šéfka Světové banky (SB) vyvíjela tlak na podřízené. Podle zjištění právní kanceláře WilmerHale to činila ve snaze vykreslit v klíčové zprávě Doing Business v příznivějších barvách Čínu. Mluvčí MMF odmítla informace agentury Reuters potvrdit, nevyjádřila se k nim ani kancelář WilmerHale.

Výkonná rada se podle zdrojů chystá Georgievovou podrobit důkladnému výslechu v těchto dnech, totéž má pak v úmyslu i s autory kritické zprávy. Obě strany budou vypovídat odděleně. Právníků z WilmerHale by se dnes měla dotazovat na okolnosti jejich zprávy z 15. září, kde podrobně popisují, jak podle nich Georgievová v roce 2017 tlačila na podřízené, aby falšovali data, a pomohli tak Číně umístit se v prestižním žebříčku na vyšších místech.

Georgievová obvinění z manipulace už dříve rázně odmítla. Výkonná rada si ji podle zdrojů pozvala na úterý, vypovídat před jejími členy bude osobně. Na stejný den má Georgievová naplánovanou on-line prezentaci k blížícímu se zahájení podzimních zasedání MMF a SB. Ta se konají od 11. do 17. října.

Rozhovory patrně budou mít zásadní vliv na budoucí působení Georgievové v čele měnového fondu. Jejich obsah by mohl přispět k posílení, nebo naopak k poklesu její podpory mezi akcionáři MMF. Nejvlivnější členské vlády, včetně největšího akcionáře Spojených států, byly dosud ve veřejných komentářích zdrženlivé. Zatím vyčkávají, jak bude postupovat vyšetřování. Například britská vláda minulý týden uvedla, že podporuje transparentní vyšetření.

Světová banka si právní kancelář WilmerHale najala s požadavkem, aby její experti prověřili ve zprávě Doing Business nesrovnalosti v údajích zjištěné v roce 2020. Vyšetřování vede bývalý státní zástupce Ronald Machen a jeho tým tvrdí, že Georgievová a kancelář bývalého prezidenta SB Jima Yong Kima tlačila na personál, aby zfalšoval data, takže Čína se pak v žebříčku posunula z 85. na 78. místo. V té době se Světová banka podle informací z médií snažila získat podporu Číny pro chystané výrazné zvýšení kapitálu.

Georgievová byla od ledna 2017 výkonnou ředitelkou SB a od února do dubna 2019 byla po rezignaci prezidenta SB Jima Yong Kima i prozatímní šéfkou této instituce. Od 1. října 2019 je výkonnou ředitelkou MMF.

Zpráva Doing Business patřila ke klíčovým publikacím SB, zabývala se investičním klimatem v jednotlivých zemích. Když v září právní kancelář WilmerHale zveřejnila výsledky svého zkoumání, SB uvedla, že zprávu Doing Business přestane vydávat.