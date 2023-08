Reuters: V Mali zemřelo při útoku ozbrojenců nejméně 21 civilistů

Bamako - V centrálním Mali dnes zemřelo při útoku dosud neznámých ozbrojenců nejméně 21 civilistů. Uvedly to zdroje agentury Reuters, která zároveň poznamenává, že informaci nebyla schopna nezávisle ověřit. Uvedený region Mopti se dlouhodobě potýká s povstáním islamistů.

Útok se podle zdrojů, které si přály zůstat v anonymitě, odehrál poblíž města Bandiagara.

"Byl to skutečný masakr, ozbrojení muži vtrhli do vesnice a stříleli do lidí. Počet mrtvých a zraněných se pohybuje mezi 20 a 30," uvedl telefonicky jeden ze zdrojů. Jiný zdroj uvedl, že mrtvých je 21 a že tento údaj zahrnuje i ženy. Dalších 11 lidí podle něj bylo zraněno.

K útoku se dosud nikdo nepřihlásil.

Mali se dlouhodobě potýká s povstalci napojenými na teroristickou síť Al-Káida a organizaci Islámský stát, kteří si v posledním desetiletí vytvořili zázemí na severu země. Své aktivity rozšířili islamisté i do dalších regionů západoafrické země a také do dalších států v oblasti Sahelu jižně od Sahary. Zde ovládli rozsáhlá území, zabili tisíce lidí a miliony jich vyhnali z domovů.

Frustrace z rostoucí nejistoty podnítila v Mali od srpna 2020 dva vojenské převraty. Junta následně spálila mosty s tradičními západními spojenci a požádala o pomoc ruské žoldnéře. Její nečekaný červnový požadavek na odchod mírových sil OSN vyvolal obavy, že by země mohla sklouznout do ještě většího chaosu.