Reuters: USA v nadcházejících dnech pošlou do Polska dalších 3000 vojáků

Ilustrační foto - Americká armáda po příjezdu do Polska. ČTK/AP/Czarek Sokolowski

Washington/Varšava/Moskva - Spojené státy v nadcházejících dnech pošlou do Polska dalších 3000 vojáků. Podle Pentagonu o tom rozhodl prezident Joe Biden v souvislosti s obavami z možné bezprostředně hrozící ruské agrese vůči Ukrajině. Moskva vzápětí informace o úmyslu napadnout Ukrajinu označila za dezinformace.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes upozornil, že invaze ruských sil na Ukrajinu může začít kdykoli, a to i v době konání zimních olympijských her, které končí 20. února. Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan kromě toho vyzval Američany, kteří ještě jsou na Ukrajině, aby do 48 hodin odcestovali.

"Západní vlády a sdělovací prostředky s pomocí médii vyvolávají umělé napětí kolem Ukrajiny masivním a koordinovaným předkládáním lživých informací s cílem odvrátit pozornost od vlastních agresivních akcí," reagovalo dnes večer ruské ministerstvo zahraničí na zprávy o varování ze západních metropolí před hrozící ruskou invazí na Ukrajinu.

Přesuny amerických vojáků do Polska začaly už před několika dny. Původně se to mělo podle Pentagonu týkat asi 1700 příslušníků armády ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně, především z 82. výsadkové divize.

Uplynulou sobotu přiletěl do Polska velitel této divize generálmajor Christopher Donahue s několika letadly s americkou vojenskou technikou a s předsunutou jednotkou. V neděli pak přistál další letoun s výsadkáři.

Kromě toho ve čtvrtek přiletěly na polskou leteckou základnu Lask u Lodže americké stíhačky F-15. Přesunuly se ze základny Lakenheath ve Velké Británii.