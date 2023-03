Reuters: Ruský soud zmrazil všechna aktiva automobilky Volkswagen v zemi

Moskva - Ruský soud zmrazil všechna aktiva automobilky Volkswagen v Rusku. Vyplývá to ze soudních dokumentů, do kterých nahlédla agentura Reuters. Volkswagen je jednou z řady zahraničních automobilek, které pozastavily výrobu v Rusku poté, co západní země uvalily na Moskvu rozsáhlé sankce kvůli konfliktu na Ukrajině. S okamžitou platností byl také zastaven vývoz vozidel do Ruska.

Ruská invaze na Ukrajinu měla finanční dopady na hospodaření firmy. Volkswagen ve své výroční zprávě minulý týden uvedl, že v souvislosti s rozhodnutím zastavit obchodní aktivity v Rusku byla již prodána řada jednotlivých společností a o prodeji dalších se jedná. "Jako přímý následek rusko-ukrajinského konfliktu byly ve sledovaném roce (2022) stanoveny celkové náklady na asi dvě miliardy eur (47,7 miliardy Kč)," uvedla společnost.

V srpnu podnik vypověděl smlouvu s ruským výrobcem automobilů GAZ na výrobu vozů Volkswagen v továrně v Nižním Novgorodu. GAZ pak Volkswagen zažaloval. Ruská společnost odhadla své ztráty z ukončené smlouvy na téměř 16 miliard rublů (4,65 miliardy Kč).

Volkswagen se také pokouší prodat svůj montážní závod v Kaluze jižně od Moskvy. Závod, který má kapacitu 225.000 vozidel ročně, v březnu 2022 přerušil provoz. Montovaly se zde mimo jiné i vozy Škoda Octavia a Škoda Rapid. Předloni bylo Rusko pro Škodu Auto druhým největším trhem.