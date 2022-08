Reuters: Rusko minulý týden v pátek obnovilo dodávky plynu do Lotyšska

Vilnius - Rusko v pátek 5. srpna obnovilo dodávky zemního plynu do Lotyšska. Podle agentury Reuters to ukazují záznamy provozovatele systému pro přepravu plynu Conexus Baltic Grid. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom zastavila dodávky do Lotyšska 30. července, zdůvodnila to porušením podmínek pro odběr suroviny.

Lotyšská plynárenská společnost Latvijas Gaze den před přerušením dodávek uvedla, že za plyn odebíraný z Ruska platí v eurech, tedy nikoli v rublech, jak nyní Moskva požaduje. Podle agentury Reuters není zatím jasné, proč se dodávky do Lotyšska obnovily.

Situace kolem dodávek ruského plynu do Evropské unie se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Podle lotyšské agentury LETA Rusko od začátku války na Ukrajině dodávky plynu do Lotyšska už několikrát omezilo.

Edijs Šaicáns, který má na ministerstvu hospodářství v Rize na starosti energetickou politiku, po přerušení dodávek v závěru července uvedl, že tento krok nebude mít na Lotyšsko pravděpodobně žádný výraznější dopad. Riga se totiž už dříve rozhodla, že od příštího roku přestane kupovat plyn z Ruska.