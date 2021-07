Reuters: OPEC+ má novou dohodu o těžbě ropy, SAE s ní ale stále nesouhlasí

Vídeň - Skupina OPEC+ dá od srpna na trh více ropy a prodlouží stávající dohodu o těžebních škrtech na svou zbývající produkci. Spojené arabské emiráty jsou ovšem stále proti uzavřené dohodě, uvádí zdroj agentury Reuters. Všechny dohody se v uskupení, které tvoří státy sdružené v Organizaci zemí vyvážejících ropu a jejich spojenci v čele s Ruskem, ale uzavírají jednomyslně, dnešní vývoj proto podle Reuters naznačuje, že SAE by plán ještě mohly zhatit. Není také zatím jasné, jak bude nová dohoda fungovat.

Členové OPEC+ vyjednávají novou dohodu už druhým dnem, ve čtvrtek se jim shody dosáhnout nepodařilo. Podle zdroje agentury Reuters se chystají dodávat na trh od srpna více barelů a prodloužit dohodu o produkci do konce roku 2022. Původně měla platit jen do dubna 2022. SAE se zvýšením produkce souhlasí, ale mají problém s prodloužením stávající dohody o škrtech, uvádí zdroj Reuters. Rusko podle dvou zdrojů Reuters usiluje o to, aby se jednání protáhla ještě o den či o dva.

OPEC+ se loni po kolapsu poptávky způsobeném pandemií dohodl na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Od té doby však postupně těžbu zvyšuje, a to díky oživení globální ekonomiky a také proto, že cena suroviny už se zotavila. V současnosti dohodnuté snížení činí 5,8 milionu barelů denně.