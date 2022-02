Reuters: Obyvatelé Kyjeva uklízejí trosky a očekávají ruský útok

Kyjev - Po noci strávené skrýváním v protileteckých krytech nebo doma obyvatelé Kyjeva s nervozitou čekají na útok ruské armády na ukrajinské hlavní město, píše agentura Reuters. Ukrajinský generální štáb ve čtvrtek pozdě večer varoval, že metropole je patrně hlavním cílem ruské invaze. Podle místních médií i agentury AP ruské síly postoupily až na předměstí Kyjeva. V noci na dnešek dopadaly na Kyjev rakety a městem zněly sirény, což mezi obyvateli, kteří ze třímilionové metropole neuprchli, zvýšilo obavy z blížícího se útoku, píše Reuters. Slyšet byly výbuchy a střelba.

Muž jménem Serhij, který bydlí na jihovýchodě města nedaleko mezinárodního letiště Boryspil, agentuře popsal, jak se dnes probudil kolem čtvrté hodiny ráno místního času (kolem třetí SEČ) a šel si zakouřit na balkon. Uslyšel přitom explozi a na obloze spatřil záblesk. O pět sekund později výbuch otřásl desetipatrovým domem, ve kterém bydlí.

"Všude kolem létalo sklo. V kuchyni mi teď leží střepina granátu. Byl jsem v šoku," popsal agentuře Serhij a dodal, že nikdo z jeho rodiny nebyl zraněn.

Reportér agentury Reuters pak viděl vedle budovy dvoumetrový kráter plný trosek a rozbitá okna. Místní policista mu řekl, že nikdo nebyl zabit, ale několik lidí bylo těžce zraněno.

"Jak to můžeme v naší době přežít? Co si máme myslet? (Ruský prezident Vladimir) Putin by měl shořet v pekle společně s celou rodinou," řekla další obyvatelka domu a vojenská lékařka Oksana Gulenková, zatímco odklízela ze svého bytu střepy skla. Exploze ji podle jejích slov odhodila asi tři metry od postele.

Sedmapadesátiletý Anatolij Marčenko, jenž kdysi sloužil v sovětské armádě, bude muset po explozi opravit svůj balkon, píše Reuters. Kromě toho nemůže najít svou kočku, která mu během ostřelování utekla. "Stydím se, že mluvím Rusky," řekl muž a následně začal hovořit ukrajinsky. "Znám tam (v Rusku) lidi, jsou to mí přátelé. Co ode mě potřebují? Do mého domu přišla válka a to je vše," dodal, zatímco další obyvatelé uklízeli trosky na ulici.