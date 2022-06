Reuters: Musk sdělil manažerům, že Tesla musí propustit deset procent lidí

San Francisco (USA) - Americká automobilka Tesla zastavuje v celém světě nábor nových zaměstnanců a deset procent těch současných bude muset propustit. To by znamenalo kolem 11.000 lidí. V interním e-mailu to podle agentury Reuters uvedl šéf automobilky Elon Musk. Dodal také, že ekonomiku podle něj čekají těžké časy.

Musk v e-mailu manažerům automobilky napsal, že má teď z ekonomiky "super špatný pocit". Tesla se zaměřuje na výrobu elektromobilů a výrazně se angažuje například i v dobývání vesmíru. Musk v jednom dubnovém rozhovoru řekl, že Tesla zaměstnává kolem 110.000 lidí.

Šéf Tesly e-mail odeslal ve čtvrtek. Automobilka se na dotaz agentury Reuters k obsahu e-mailu zatím nevyjádřila.

Muskovo jasné varování před potenciální hospodářskou recesí a dopady na automobilky je zatím nejpřímější a nejpozorněji sledovanou prognózou svého druhu pro toto odvětví. Navzdory tomu zůstává poptávka po vozech Tesla a dalších výrobců elektromobilů prozatím silná, na začínající recesi neukazují zatím ani tradiční ekonomické indikátory.

Tesle se ale ještě nepodařilo zcela obnovit výrobu ve své továrně v Šanghaji, kde místní úřady nařídily přísné uzávěry v souvislosti s dalším šířením koronavirové infekce. Tato omezení se začínají postupně rušit od středy tohoto týdne.

Musk ale není sám, kdo varuje před problémy. Nepříliš dobře vidí v nejbližších měsících vývoj ekonomiky například i generální ředitel americké banky JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon či prezident banky Goldman Sachs John Waldron. "Žene se na nás hurikán," řekl Dimon tento týden.

Míra inflace ve Spojených státech v dubnu činila 8,3 procenta a přestože proti březnu mírně klesla, zůstává v blízkosti nejvyšší hodnoty za 40 let. To znamená, že se Američanům v posledních měsících výrazně zvyšují životní náklady.

Muskova slova, že má z ekonomiky "super špatný pocit", vyvolala vlnu reakcí na twitteru i mimo něj. "Je jasné, že růst cen oslabí spotřebu. To je něco, na co se musíme připravit," řekl zakladatel a šéf společnosti LC Macro Advisors Lorenzo Codogno, který dříve působil jako hlavní ekonom na italském ministerstvu financí.

"I když americká centrální banka (Fed) si myslí, že může zajistit hladké přistání, je v ekonomice několik varovných signálů," poznamenala analytička společnosti City Index v Londýně Fiona Cincottaová. Podle ní je otázkou, zda Fed bude schopen jednat tak razantně, jak bude potřeba. "Elon Musk si zcela zjevně myslí, že toho Fed schopen nebude, protože by tím dostal ekonomiku do hluboké recese. A dalším problémem je zpomalení hospodářského růstu v Číně," dodala.

Musk tento týden požádal zaměstnance, aby ukončili práci z domova a vrátili se do kanceláří. Napsal to rovněž v interní komunikaci, která pronikla na sociální sítě. "Od každého v Tesle vyžadujeme, aby v kanceláři strávil minimálně 40 hodin týdně," napsal Musk v e-mailu v úterý večer. "Pokud se neukážete, budeme předpokládat, že jste rezignovali," dodal. Požadavek na návrat do kanceláří se ale zejména v Německu setkal s negativní odezvou.

Před Muskovým varováním, které manažeři dostali v e-mailu nadepsaném "zastavte nábor po celém světě", nabízela Tesla na profesní síti LinkedIn zhruba 5000 pracovních pozic. Hledala zaměstnance prodeje do Tokia, inženýry pro svou novou velkou továrnu u Berlína anebo experty na takzvané hluboké učení do kalifornského technologického centra Palo Alto.

Na konci května se jeden z uživatelů twitteru Muska zeptal, zda ekonomika směřuje do recese. "Ano, ale to je dobře. Hlupákům už příliš dlouho prší peníze, teď musíme vidět i nějaký ten bankrot," odpověděl Musk. Při jiné příležitosti mluvil v této souvislosti o automatickém pročišťování ekonomiky v době recese, kdy slabé podniky nemusejí přežít.

Musk je nejbohatším člověkem světa, podle žebříčku agentury Bloomberg má k dnešnímu dni majetek zhruba za 227 miliard dolarů (5,2 bilionu Kč). Na druhém místě je s majetkem za 149 miliard USD zakladatel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos.