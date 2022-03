Reuters: Moskva a Peking pracují na tom, jak obejít platební systém SWIFT

Moskva/Peking - Rusko a Čína pracují na tom, jak obejít globální platební systém SWIFT a propojit své vlastní systémy finančních zpráv. Podle agentury Reuters to uvedl ruský poslanec Anatolij Aksakov. Dodal, že obchod mezi Ruskem a Čínou vzrostl od ledna do února o více než 40 procent a že růst by měl pokračovat. Moskva tak reaguje na sankce, které na ni Západ uvalil kvůli invazi na Ukrajinu. Od systému SWIFT bylo odpojeno několik ruských bank, což jim způsobuje problémy s převody peněz v zahraničním platebním styku.

"Abychom se zbavili rizik spojených s udržením obchodního obratu, je potřeba navázat spolupráci mezi ruským a čínským systémem finančních zpráv," řekl Aksakov, který předsedá finančnímu výboru v dolní komoře ruského parlamentu.

Systém zasílání zpráv s názvem Systém pro převod finančních zpráv (SPFS), který vyvinula ruská centrální banka, by měl umožnit tok peněz v rámci domácího mezibankovního provozu. Má však omezení, pokud jde o načasování, velikost a složitost transakcí, které dokáže zpracovat.

Jinou možností je připojení k čínské platební platformě CIPS. Tu však lze použít jen pro zúčtování plateb v čínských jüanech.

"Vím, že takové práce probíhají," cituje Reuters Aksakova. "Naše centrální banka spolupracuje s čínskou centrální bankou a já věřím, že současná situace podnítí příslušné procesy," dodal.

Ruské ministerstvo financí uvedlo, že když byl Moskvě zablokován přístup k dolaru a k euru, začne používat čínský jüan ze svých zahraničních rezerv. Některé ruské banky mezitím vydávají platební karty pomocí čínského systému UnionPay, vzhledem k tomu, že sankce zastavily fungování jejich karet vydávaných společnostmi Visa a Mastercard v zahraničí.