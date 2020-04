Reuters: Malé ruské podniky trpí, Putin čelí kritice

Moskva - Dmitrij Volodin, spolumajitel několika moskevských barů, zůstal kvůli vládou nařízenému uzavření podniků bez jakýchkoli příjmů. Podpora vlády je podle jeho slov nedostatečná a on nemá tušení, jak bude dál platit zaměstnance nebo nájem, napsala agentura Reuters.

Prezident Vladimir Putin dal minulý týden mnoha Rusům volno na zbytek měsíce, aby zastavil šíření koronaviru. Uvedl ale, že zaměstnavatelé musí zaměstnancům dál platit. Mnoho oblastí vyhlásilo karanténu a nařídilo obyvatelům, aby zůstali doma.

"Říkají: 'Plaťte mzdy', ale nikdo vám nevysvětlí, odkud máte vzít peníze," řekl Volodin. "Tohle zabije pohostinský sektor. Spousta restaurací a barů nepřežije," rozčílil se.

Malé a středně velké podniky sdílejí jeho hněv a před hromadnými bankroty varují v peticích posílaných vládě; jedna z nich nasbírala čtvrt miliónu podpisů. Kritici poukazují na to, jak jiné země nabídly uhrazení platů. Například Británie platí 80 procent mezd. A připomínají značné ruské zlaté a devizové rezervy dosahující zhruba 550 miliard dolarů (asi 14 biliónů korun).

Putinova podpora mezi obyvateli zůstává vysoká, nicméně minulý měsíc se propadla z 69 procent na 63 procent; to je stejně jako v roce 2014, než Rusko anektovalo Krym, což vedlo k prudkému zvýšení Putinovy popularity, uvedlo nezávislé středisko Levada.

V době propadajících se cen ropy přichází hněv podnikatelů pro Putina v ošemetné době. Snaží se prosadit ústavní reformy, které by mu umožnily znovu kandidovat na prezidenta a potenciálně svou vládu prodloužit až do roku 2036.

"Tohle je pro Putina hodně vážný politický problém," řekl politolog Andrej Kolesnikov z moskevského centra Carnegie. "Ztrácí celou podnikatelskou třídu. Někteří ho dosud možná podporovali, někteří možná ne, ale je dost pravděpodobné, že teď už ho nebude podporovat nikdo z nich," dodal.

Putin 25. března oznámil celonárodní volno a dodal, že malé podniky budou moci odvést nižší pojištění za zaměstnance. Slíbil také odklad daňových povinností a v některých případech i splátek půjček o šest měsíců. Poté Putin prodloužil volno na zbytek dubna - a dodal, že mzdy musí být vypláceny.

"To nám samozřejmě nepomůže přežít. To pomůže jen těm, kdo přežijí. My bychom teď potřebovali zmrazení nájmů, ale nic takového tu není," řekl Volodin.

V online petici, kterou podepsalo více než čtvrt miliónu lidí, se uvádí: "Ministerstvo financí sedí na hromadě peněz, zatímco podniky bankrotují a obyvatelé se propadají do chudoby."

Po ruském internetu nyní koluje vtip: "Vejde Putin do baru a objedná všem pivo - na účet podniku."

Na dotaz ohledně obav podnikatelů Kreml odpověděl, že situace je bezprecedentní a rychle se mění. "Vláda samozřejmě sleduje situaci - ne den za dnem, ale hodinu po hodině. Podle toho, jak se bude vyvíjet, se také bude utvářet scénář podpůrných opatření," řekl mluvčí Dmitrij Peskov.

V pondělí vláda oznámila program v hodnotě 150 miliard rublů (asi 50 miliard korun), v jehož rámci nabídnou banky bezúročné půjčky malým podnikům, aby mohly vyplácet mzdy.

To ale nijak neuklidnilo takové lidi, jako je Darja Kaminská, majitelka autoopravny, která nyní nemá žádnou práci. Svých sedm zaměstnanců platí z vlastní kapsy. "Takhle u nás v minulosti začaly revoluce, když se vzbouřil proletariát," řekla. "Vyhlídky jsou k pláči."