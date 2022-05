Reuters: Kreml v troskách Severodoněcku vyhlíží politickou výhru

Severodoněck (Ukrajina) - Dobytí ospalého továrního města v průmyslovém srdci Ukrajiny je teď hlavním úsilím ruské invaze, jejíž spád se snaží ruský prezident Vladimir Putin obnovit po neúspěšném pokusu dobýt Kyjev. Pokud by se Rusku podařilo získat Severodoněck a přilehlý Lysyčansk na druhém, západním břehu řeky Severní Doněc, bude mít v rukou celou Luhanskou oblast - první z obou oblastí Donbasu, které Putin určil jako jeden z hlavních cílů svého tažení, píše agentura Reuters.

Severodoněck několik měsíců čelil útokům, které vyvrcholily dvoutýdenním intenzivním bombardováním. Z města zbyly jen trosky, které podle bezpečnostních expertů s výjimkou železničního a silničního spojení představují jen malý strategický zisk.

Hodnota Severodoněcku jako administrativního centra Luhanské oblasti je hlavně symbolická. Město zůstalo pod ukrajinskou správou, když velkou část oblasti získali v roce 2014 pod kontrolu Ruskem podporovaní separatisté.

"Dobytí Severodoněcku a dosažení hranic Luhanské oblasti by bylo pro ruské vedení z politického hlediska mnohem důležitější... jako vítězství a dosažení jejích vojenských a politických cílů," uvádí ukrajinský vojenský analytik Kosťantyn Mašovec. "Z vojenského hlediska to naší situaci samozřejmě zhorší, ale zásadní by to nebylo," dodal.

Severodoněck byl založen v roce 1934, v rámci druhé pětiletky sovětského vůdce Josefa Stalina, jako předměstí Lysyčansku. Měli v něm bydlet pracovníci chemického závodu, který dodnes funguje jako průmyslový podnik Azot (v překladu dusík). Po většinu své historie bylo typickým sovětským provinčním městem. Ulice osazené stejnými panelovými domy protínaly parky a široké třídy lemované stromy. Tamní obyvatelé si chodili odpočinout na piknik k břehům řeky Severní Doněc a do okolních lesů.

Když proruští separatisté obsadili zhruba jednu třetinu Luhanské oblasti včetně oblastní metropole Luhansk, Severodoněck přejal roli administrativního centra ukrajinské části oblasti. Stal se také střediskem ukrajinské armády i humanitárních organizací působících v regionu. Než se kvůli ruské invazi konflikt přiblížil až na práh města, mnoho vojáků v něm trávilo volno při střídání na nedaleké frontě.

V Severodoněcku na jeho vrcholu zhruba před deseti lety žilo na 110.000 lidí. Ve městě jich podle údajů oblastního gubernátora Serhije Hajdaje z minulého týdne zůstalo méně než 15.000. Ostřelování z posledních týdnů v Severodoněcku poškodilo 90 procent všech budov a zničilo veškerou tamní kritickou infrastrukturu, uvedl Hajdaj. Na 60 procent všech bytů bude potřeba vybudovat znovu.

V tuto chvíli se z města ještě dá utéct. Poslední zbývající přístupová a evakuační cesta vedoucí na jihozápad směrem k městu Bachmut je pod kontrolou Ukrajinců. Silnici ale lemují krátery po ostřelování ruskými jednotkami, které se ji pokusily několikrát obsadit a dvojměstí odříznout.

"Je to moje město, můj domov... Nikam nejdu," řekla listu Ukrajinska pravda samozvaná šéfka jednoho z bombových krytů ve městě, která se představila jako Tetjana. "Můj byt má pořád zdi. Nebudu mít nic - ale přežiju," dodala.

V Severodoněcku se bojuje v ulicích, podle úřadů zemřel novinář z Francie

V ulicích východoukrajinského Severodoněcku se odehrávají tvrdé boje s ruskými vojáky a oběti přibývají s každou hodinou, řekl v telefonickém rozhovoru s agenturou AP starosta města Oleksandr Strjuk. Ruští vojáci podle něj postupují k centru zcela zničeného města. V Luhanské oblasti dnes zemřel francouzský novinář, který sledoval jeden z pokusů o evakuaci civilistů.

"Počet obětí roste každou hodinu, ale uprostřed pouličních bojů nedokážeme počítat mrtvé a raněné," uvedl starosta. Ve městě je podle něj asi 12.000 až 13.000 civilistů. Před válkou měl Severodoněck přes 100.000 obyvatel. Ti, kteří zůstávají, se před bombardováním uchýlili do sklepů či krytů.

Moskva se snaží ovládnout celou oblast Donbasu a Severodoněck je z tohoto pohledu klíčový, poznamenala AP. Město Rusové vzali útokem poté, co se ho bezúspěšně pokoušeli obklíčit.

Podle starosty jsou v Severodoněcku přerušeny dodávky energie a také komunikační linky. Ruské dělostřelecké útoky zničily kritickou infrastrukturu a 90 procent budov, píše AP. Podle odhadů starosty ve městě od začátku války zemřelo na 1500 civilistů, a to jak kvůli útokům samotným, tak také kvůli chybějícím lékům a nemožnosti dostat se k náležité zdravotní pomoci.

Gubernátor Hajdaj dnes uvedl, že při pokusu o evakuaci deseti lidí humanitárním vozidlem zemřel francouzský novinář. Z přiložené fotografie žurnalistovy akreditace vyplývá, že se jednalo o člověka jménem Frédéric Leclerc Imhoff. Podle šéfa Luhanské oblasti pracoval pro stanici BFMTV.

"Evakuace byla oficiálně zastavena," uvedl gubernátor s tím, že obrněný evakuační vůz jel vyzvednout deset lidí, když se dostal pod nepřátelskou palbu. "Akreditovaný francouzský novinář byl smrtelně zraněn na krku, když dokumentoval evakuaci. Hlídkujícího policistu zachránila jeho přilba," napsal Hajdaj na komunikační platformě Telegram.

Informace luhanského gubernátora podle agentury AFP následně potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Rád bych znovu zdůraznil bezpodmínečnou podporu Francie těm, kteří plní náročný úkol a poskytují informace z míst bojů," napsal Macron na twitteru.

Na Ukrajině za více než tři měsíce ruské invaze zemřelo už několik ukrajinských i zahraničních novinářů. V polovině března ruští vojáci v Irpini zastřelili spolupracovníka listu The New York Times Brenta Renauda, který jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu. Nedlouho poté Rusové nedaleko Kyjeva zabili irsko-francouzského kameramana americké stanice Fox News Pierrea Zakrzewského a místní spolupracovnici týmu Oleksandru Kuvšynovou. Přímo v Kyjevě zemřela 23. března při ostřelování ruská novinářka Oxana Baulinová, která pracovala pro opoziční portál The Insider. Koncem dubna taktéž v Kyjevě zemřela při raketovém úderu na obytný dům ukrajinská spolupracovnice Rádia Svoboda Vira Hyryčová.

Obětí války na Ukrajině mezi žurnalisty bylo ale více. Výboru na ochranu novinářů (CPJ) v polovině května uvedl, že na Ukrajině bylo celkově zabito sedm novinářů při zpravodajském pokrývání bojů. U nejméně šesti dalších žurnalistů pak CPJ vyšetřuje, zda jejich smrt souvisela s novinářskou prací.

V Oděse rozebírají barikády postavené v očekávání ruského útoku

V jihoukrajinské Oděse odstraňují barikády, které v prvních týdnech invaze vzniky v očekávání ruského útoku na toto strategické přístavní město. Informovala o tom dnes místní radnice.

"V centrální části města komunální služby rozebírají konstrukce postavené v prvních týdnech plnohodnotné invaze Ruské federace," napsala na komunikační platformě telegram oděská radnice.

Nejdůležitějšímu ukrajinskému přístavu se zatím vyhnuly přímé boje mezi ukrajinskými a ruskými vojsky, město však opakovaně čelilo intenzivnímu raketovému ostřelování.

Především v prvních týdnech invaze se obyvatelé Oděsy horečně připravovali na možné vylodění ruských vojsk. To se však dosud neuskutečnilo.

Americké ministerstvo obrany v polovině května uvedlo, že v dohledné době ruský výsadek v okolí Oděsy nehrozí.

Ruská armáda postupuje na okrajích Severodoněcku, ve městě chybí dodávky vody

Ruské jednotky při ostřelování města Severodoněck na východě Ukrajiny zabily dva civlisty a pět další zranily, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje. Ten také uvedl, že ruská armáda postupuje na jihovýchodním a severovýchodním okraji města, kde probíhají tvrdé boje. Gubernátor si dnes také postěžoval, že Německo a Maďarsko zpomalují dodávky dalších zbraní na Ukrajinu.

Hajdaj uvedl, že v Severodoněcku je přerušeno zásobování vodou a plynem. V celém regionu je podle Hajdaje bez dodávek vody milion lidí. Řekl též, že místní úřady evakuují město Lysyčansk, které se ruská armáda rovněž snaží dobýt. Zatím se jí ho ale nepodařilo obklíčit a podle Hajdaje pokračují každý den humanitární dodávky do tohoto města i do Severodoněcku. Hlavní silnice do obou měst je ale stále terčem ruského ostřelování.

Generální štáb ukrajinské armády dnes v ranním hlášení potvrdil těžké boje na jihovýchodním a severovýchodním okraji Severodoněcku a rovněž uvedl, že ruské jednotky pokračují ve snaze zablokovat hlavní logistické trasy do Lysyčansku a Severodoněcku.

Podle ukrajinského enerálního štábu ruská armáda přeskupuje síly ve směru na město Slovjansk v přípravách na obnovení ofenzivy v oblastech kolem Izjumu.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE