Reuters: Gazprom v červnu vyhlásil stav vyšší moci na dodávky plynu do EU

Londýn/Moskva - Ruská plynárenská společnost Gazprom vyhlásila stav vyšší moci na dodávky zemního plynu do Evropy nejméně jednomu významnému odběrateli. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na písemné oznámení firmy platné od 14. června. Žádné další podrobnosti neuvedla. Podle agenturních zdrojů se omezení vztahuje k dodávkám přes plynovod Nord Stream 1 do Německa. Gazprom se k věci zatím nevyjádřil.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) podle listu Financial Times (FT) krátce po zprávě varovala, že Evropa musí spotřebu plynu okamžitě snížit. Zmínila omezení klimatizace a prodej plynu průmyslovým odběratelům v aukcích, jinak podle ní hrozí, že v zimě bude surovina na příděl.

Šéf IEA Fatih Birol vyzval evropské vlády, aby "využily každý den" a v dalších třech měsících naplnily zásobníky. "Poslední kroky Ruska k většímu omezení dodávek zemního plynu spolu s dalším narušením dodávek jsou pro Evropskou unii nejvyšší pohotovostí, uvedl Birol. Vyšší ceny podle něj sice už zčásti poptávku omezily, ale "Evropa musí před těžkou zimou přijmout další výrazná opatření".

Gazprom v červnovém oznámení uvedl, že nemůže plnit své závazky kvůli mimořádným okolnostem, nad nimiž nemá kontrolu. Datum vyhlášení vyšší moci se zhruba kryje se začátkem omezování kapacity Nord Streamu 1 na současných zhruba 40 procent původního stavu.

Plynovod Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, nyní prochází pravidelnou údržbou. Trvat by měla do 21. července. Zejména v Německu se ale objevují obavy, že Gazprom provoz plynovodu po odstávce neobnoví.