Reuters: Francie a Německo nechtějí, aby EU skončila s vízy ruským turistům

Berlín/Paříž/Praha - Francie a Německo jsou proti tomu, aby Evropská unie zcela zastavila vydávání víz ruským turistům, jak to požadují některé členské země včetně Česka. Vyplývá to z návrhu společného postoje Berlína a Paříže, o němž informovala agentura Reuters. Turistická víza pro ruské občany jsou jedním z témat neformálního zasedání unijních ministrů zahraničí, který dnes začíná v Praze. Diplomaté už dříve avizovali, že EU se zřejmě shodne na kompromisu - pozastavení zjednodušeného vydávání víz.

"Ačkoli rozumíme obavám některých členských zemí v tomto kontextu, neměli bychom podceňovat moc, kterou může mít transformativní zážitek v podobě vlastní zkušenosti s demokratickým systémem, zejména pro budoucí generace," stojí v dokumentu. "Naše vízová politika by to měla odrážet a dál v EU umožňovat mezilidské kontakty s ruskými občany, kteří nejsou navázaní na ruskou vládu," citovala ze společného stanoviska agentura Reuters.

Plošné pozastavení vydávání víz ruským turistům či výrazné snížení jejich počtu požadují mimo jiné Polsko, Finsko, Česko či pobaltské země. Diplomaté tento týden naznačili, že možný kompromis by mohl spočívat v pozastavení dohody z roky 2007, která vydávání víz ruským turistům usnadňuje. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a především by na ně čekali výrazně déle.

Ministři zahraničí EU budou v Praze řešit Ukrajinu a Afriku

V pražském Kongresovém centru dnes začne dvoudenní neformální summit ministrů zahraničí členských zemí Evropské unie. Diskusi povedou o ruské agresi proti Ukrajině a vztazích EU s Afrikou. Na okraj jednání se ve středu uskuteční neformální oběd se šéfy diplomacií Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. Z informací ČTK od vysoce postavených diplomatických zdrojů EU vyplývá, že by se ministři měli dohodnout na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) už dříve hovořil o tom, že na zasedání šéfů evropských diplomacií chce otevřít téma plošného pozastavení vydávání krátkodobých schengenských víz pro ruské občany. Zatím se zdá být blíže shoda na pozastavení dohody z roku 2007, která vydávání víz usnadňuje.

Ministři ve středu projednají také evropskou perspektivu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie a budoucnost Východního partnerství. Dnes budou hovořit o vztazích mezi EU a Afrikou. Jednání se dotknou budoucnosti evropské výcvikové mise v Mali a dalšího unijního působení v regionu. Zabývat se politici budou také otázkami spojenými s bojem s ruskými dezinformacemi a posílením kontaktů se zeměmi v Africe.

Na summit naváže konference Forum 2000, jejíž součástí bude i konference na vysoké úrovni k Ukrajině.