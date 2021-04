Reuters: EU vyvezla o 37 milionů vakcín více, než kolik dostaly členské země

Brusel - Evropská unie vyvezla o zhruba 37 milionů dávek covidových vakcín více, než kolik si jich mezi sebou rozdělilo 27 členských zemí. Uvedly to dva zdroje agentury Reuters s odvoláním na unijní data.

EU nakupuje většinu vakcín jako celek a následně je podle dohodnutého klíče rozděluje členským státům. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí bylo takto dosud v unii se 450 miliony obyvatel rozděleno 133 milionů dávek.

Od 30. ledna, kdy Brusel začal obchodní toky s vakcínami podrobně monitorovat, se z EU vyvezlo 136 milionů dávek do 43 zemí, přičemž největší část - 52,3 milionů - směřovala do Japonska. Druhá Británie dovezla z EU 16,2 milionu vakcín, uvedly zdroje Reuters poté, co statistiku v úterý představila ministrům členských zemí Evropská komise. Desítku největších příjemců očkovacích látek z EU doplňují Kanada, Mexiko, Saúdská Arábie, Švýcarsko, Turecko, Singapur, Kolumbie a Hongkong. Dalších 34 milionů vakcín se vyvezlo v prosinci a v lednu, ukazují předběžná data za tyto měsíce. Celkový rozdíl mezi množstvím vakcín distribuovaných v EU a vyvezených mimo evropský blok tak činí 37 milionů.

Vlády členských zemí unie čelí tlaku, aby urychlily vakcinaci obyvatel a pomohly tak předejít třetí vlně covidové pandemie. Očkovací kampaň v EU se odehrává pomaleji než v Británii či Spojených státech kvůli zpožďování dodávek či obavám o zdravotní nezávadnost některých očkovacích látek.

Británie a EU se shodně obviňovaly z "vakcínového nacionalismu", když blok zavedl kontrolu vývozu, aby zjistil, proč nedostává nasmlouvané vakcíny od farmaceutických firem, v první řadě od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Británie do EU žádné vakcíny nevyvezla.

Klopotný start vakcinační kampaně v unii přiměl ekonomy snížit odhady hospodářského oživení v eurozóně v tomto čtvrtletí.

Začátkem tohoto týdne Brusel uvedl, že do srpna pošle půl milionu dávek vakcíny do zemí západního Balkánu, aby pomohl s očkováním zdejším chudším zemím a také aby čelil vlivu Ruska a Číny.