Reuters: Čínská Evergrande zmeškala termín pro uhrazení úroků z dluhopisů

Hongkong - Někteří držitelé zahraničních dluhopisů problémové čínské developerské společnosti Evergrande zatím neobdrželi úroky, jejichž termín splatnosti vypršel ve čtvrtek. Agentuře Reuters to dnes řekly zdroje obeznámené se situací. Firma Evergrande se k platbě úroků zatím nevyjádřila. Akcie podniku během dnešního obchodování na hongkongské burze oslabily o téměř 12 procent.

Celkové závazky společnosti Evergrande přesahují 300 miliard dolarů (6,5 bilionu Kč). Firmě ve čtvrtek vypršel oficiální termín pro uhrazení úroků 83,5 milionu dolarů (1,8 miliardy Kč) ze zahraničních dluhopisů. Pokud tyto úroky neuhradí do 30 dnů od vypršení termínu, dostane se do platební neschopnosti.

Investoři se obávají, že kolaps podniku by mohl těžce zasáhnout čínský finanční systém a že negativní dopady by se mohly rozšířit i do zbytku světa. Držitelé dluhopisů se podle Reuters začínají domnívat, že může trvat týdny, než se situace vyjasní.

Pokud se Evergrande dostane do platební neschopnosti, bude muset přikročit k restrukturalizaci dluhu. Analytici předpokládají, že v takovém případě držitelé dluhopisů získají zpět pouze malou část investovaných peněz.

Společnost Evergrande v současnosti vlastní přes 1300 developerských projektů ve více než 280 čínských městech. Čínská vláda podle čtvrteční zprávy listu The Wall Street Journal (WSJ) vyzvala úřady v celé zemi, aby se na pád firmy Evergrande připravily.