Reuters: Bilý dům oznámí zbrojní pomoc Ukrajině v hodnotě jedné miliardy dolarů

Washington - Bílý dům by mohl ještě dnes oznámit, že Spojené státy poskytnou další zbrojní pomoc Ukrajině v hodnotě kolem jedné miliardy dolarů, píše agentura Reuters s odkazem na informované zdroje. Očekávaný balík by podle nich mohl obsahovat protilodní raketové systémy, dělostřelecké rakety a munici do houfnic. Bílý dům informaci odmítl komentovat.

Pomoc, která by mohla být oznámena zatímco americký ministr obrany Lloyd Austin jedná se spojenci v Bruselu, by mohla být rozdělena do dvou kategorií. V prvním případě by podle Reuters mohlo jít o přebytky ze zásob USA, v druhém případě o zbraně financované z programu bezpečnostní pomoci Ukrajině, který schválil Kongres.

Pomoc bude podle Reuters zahrnovat další salvové raketomety MLRS, munici do houfnic M777 a náhradní díly. V balíku by také mohly být protilodní střely Harpoon, zařízení pro bezpečnou komunikaci a noční vidění.