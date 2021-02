Řetězce kvůli respirátorům nehlásí potíže, doplňují zásoby

Praha - Potravinářské řetězce kvůli nové povinnosti vyšší ochrany dýchacích cest, která ode dneška platí mimo jiné právě v obchodech, neevidují potíže. Zákazníci se podle nich stihli na opatření připravit. Na jeho dodržování dohlížejí v prodejnách většinou pracovníci ostrahy i další personál. Obchodníci ale upozorňují na to, že nemají pravomoc nařízení vymáhat. Povinnost zvýšila poptávku po respirátorech i rouškách. Prodejci doplňují jejich zásoby, někde snižují ceny. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci prodejců s potravinami.

Na místech zvýšené koncentrace lidí, tedy v obchodech, nemocnicích nebo veřejné dopravě, nyní platí povinnost nosit respirátor alespoň třídy FFP2, alternativou je nanorouška, případně dvě chirurgické ústenky na sobě. K zavedení opatření vláda přikročila kvůli horší epidemické situaci a šíření nových mutací koronaviru.

"Vnímáme, že nařízení vlády nosit od dnešního dne respirátory či dvě chirurgické roušky zákazníci přijali bez problémů, nezaznamenali jsme žádné konflikty. U vchodu našich prodejen je přítomen pracovník ostrahy, který kontroluje, zda zákazníci mají dostatečnou ochranu úst a nosu," uvedla mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl. Doplnila, že firma denně svým pracovníkům poskytuje respirátory i jednorázové roušky.

S ohledem na nové opatření neevidují problémy ani supermarkety Billa, podle jejich mluvčí Dany Bratánkové jsou zákazníci ukáznění a novému opatření se stačili přizpůsobit. I Billa zaměstnance vybavuje respirátory FFP2 či vyšší třídou. "Zásoby neustále doplňujeme, abychom je po celou dobu pandemie koronaviru ochránili. Zároveň máme pro případ potřeby naskladněno dostatečné množství chirurgických roušek pro další užití," dodala Bratánková.

Vláda za účelem zvýšení dostupnosti respirátorů u nich na začátku února na dva měsíce zrušila DPH. Tento krok obchodníci zohlednili, někde cenu ještě více snížili.

Billa nabízí balení deseti kusů chirurgických roušek za 34,90 koruny, tři kusy respirátorů FFP2 prodává za 32,90 koruny.

On-line supermarket Košík.cz nově nabízí respirátory FFP2 za nákupní cenu, za jeden tak člověk zaplatí asi 12 korun. "V současnosti jsme schopni prodávat několik tisíc balení dotovaných respirátorů denně a počet jsme však připraveni navýšit, jakmile to bude umožněno ze strany dodavatelů. Čekáme na navýšení kapacit těch českých, kteří v těchto dnech dokončují zprovozňování nových výrobních linek. To nám snad do budoucna umožní mít v nabídce tolik respirátorů, kolik budou zákazníci potřebovat," dodal výkonný ředitel Košíku Tomáš Jeřábek.