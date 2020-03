Restrikce do dubna připraví podle studie cestovní ruch o 142 mld. Kč

Praha - V případě trvání současných vládních omezení do konce dubna a uzavření hranic do konce května, spotřeba cestovního ruchu, tedy poptávka návštěvníků, kteří tráví dovolenou v Česku, klesne o 142 miliard korun. Přímo bude ohroženo zhruba 173.000 plných pracovních úvazků. Pokud by omezení proti šíření nákazy pokračovala do konce června a hranice zůstaly uzavřené do konce srpna, spotřeba cestovního ruchu se propadne o 202 miliard korun. Ohroženo bude 246.000 pracovních míst. Vyplývá to z modelových studií Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) a společnosti Economic Impact, které má ČTK k dispozici.

První varianta počítá s pokračováním restrikcí do konce dubna a uzavřením hranic do konce května. Poptávka návštěvníků by klesla o 47 procent, se započtením tržeb za služby vázané na cestovní ruch by to znamenalo pokles o 286 miliard korun. Veřejné rozpočty by tato varianta připravila o přibližně 60 miliard korun.

Pokud by vládní omezení trvala do konce června a hranice zůstaly uzavřené do konce srpna, propad by činil 67 procent. S připočtením tržeb za služby vázané na cestovní ruch by šlo o pokles o zhruba 408 miliard korun. Veřejné rozpočty by přišly o zhruba 86 miliard korun.

Prezident AHR Václav Stárek upozornil, že je nyní nutné udržet podnikání, aby bylo schopné se po uvolnění omezení co nejrychleji vzpamatovat. Stát by měl živnostníkům i firmám poskytnout úlevy na daních, příspěvky na mzdy, daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruchu, úhrady mezd a odvodů na zaměstnance. "Nejde pouze o překonání o období platnosti současných krizových opatření, ale i následné období, kdy budou podnikatelé začínat od nuly a mnohdy i se ztrátami," dodal.

AHR ČR podle Stárka nabídla premiérovi Andreji Babišovi (ANO) zajištění ubytování pro záchranné týmy a další pracovníky, kteří denně pomáhají v boji s koronavirem. Hoteliéři jsou podle něj připraveni poskytnout zázemí seniorům a mnohé restaurace již pomáhají se zajištěním stravování. "Za současných restrikcí není však stále možné například zajistit ubytování pro pracovníky firem, kteří jsou na cestách a pracují v terénu například na elektrických rozvodech a údržbě základní infrastruktury státu. Vláda by tedy měla rovněž zvážit výjimku v poskytování ubytovacích služeb za tímto účelem," řekl dále Stárek.

Podnikatelé budou moci žádat o bezúročné půjčky od 10.000 do 15 milionů korun s ročním odkladem v programu Úvěr COVID II. Úvěry poskytnou komerční banky, ručit za ně bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vláda také schválila odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům na půl roku od března do srpna, a to do výše minimálních záloh. Promine i promine červnovou zálohu na daň z příjmů u živnostníků i firem, tedy druhé u čtvrtletních plátců a první u pololetních. Schválen byl také kurzarbeit pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem. Stát jim uhradí 50 až 80 procent vyplácené mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb.

Vláda na pondělním jednání prodloužila zavedená omezení do 1. dubna. Uzavřeny tak zůstanou restaurace, většina obchodů, hotely ani lázeňská zařízení nesmějí prodávat služby.