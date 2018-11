Restaurátoři začali 29. listopadu 2018 v kutnohorské kostnici rozebírat jednu ze čtyř velkých pyramid složených z lidských kostí. Po renovaci by měla být unikátní věž uvedena do původního stavu. Práce jsou součástí celkové rekonstrukce, která začala v roce 2014 a má trvat deset let. Náklady byly už dříve odhadnuty na 55 milionů korun. Po celou dobu oprav je památka přístupná návštěvníkům. ČTK/Vostárek Josef