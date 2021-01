Restaurace na Vyšehradě a Šeberák dostaly pokutu

Praha - Restaurace Rio's na pražském Vyšehradě, kde se uskutečnila schůzka bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka a dalších lidí, dostala od pražského magistrátu pokutu. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy s odkazem na vyjádření primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN). Ten to ČTK potvrdil, blíže však věc komentovat nechtěl s odůvodněním, že podnik se ještě může bránit, a správní řízení tak zatím není ukončeno. Pokutu dostala i restaurace Šeberák, její majitel ČTK řekl, že proti rozhodnutí podá odpor.

Kvůli schůzce, která se uskutečnila v době uzavření restaurací z důvodu epidemie koronaviru, skončil Prymula v pozici ministra a Faltýnek rezignoval na post prvního místopředsedy ANO. Oba dostali podle informací České televize loni v prosinci od pražské hygienické stanice pokutu 3000 korun za porušení povinnosti nosit roušku. Přestupky podniků řeší magistrát.

"Magistrát rozhodl jakožto orgán veřejné správy ve věci porušení krizových opatření ze strany fyzické osoby provozovatele restaurace Rio's," citoval server Seznam Zprávy Hlubučka. Náměstek dále uvedl, že magistrát zatím nemá potvrzené převzetí písemnosti provozovatelem podniku. Po doručení začíná platit lhůta, ve které je možné se proti rozhodnutí bránit, a správní řízení tak stále není ukončeno. Restauraci vlastní podnikatel Raimund Špunda, který serveru řekl, že zatím písemnost nedostal a o ničem neví.

Hlubuček ČTK sdělil, že podobná jako u vyšehradského podniku je situace i restaurace Šeberák v Praze-Kunratiích. "Tam si to převzali včera (v pondělí) a začala běžet patnáctidenní lhůta," uvedl náměstek. Restauraci u rybníku Šeberák majitel koncem loňského roku opakovaně otevřel i přes platící zákaz.

Majitel restaurace Šeberák Jakub Olbert k tomu ČTK řekl, že pokuta je 15.000 korun a dorazila mu jako soukromé osobě a nikoliv na firmu, což považuje za protiprávní. "To je úplně v rozporu se zákonem, samozřejmě na to podáme odpor," uvedl. Dodal, že rozhodnutí očekával v datové schránce firmy, ale dorazilo do jeho osobní, kterou skoro nekontroluje. Pokutu podle něj na radu právníků uhradí a poté bude požadovat její navrácení. Dodal, že postup magistrátu považuje za ohýbání práva, což má dokládat i právní rozbor, který plánuje zveřejnit. Olbert se spolu s dalšími restauratéry angažuje v iniciativě Chcípl PES, bojující proti povinnému zavírání restaurací.

Koncem loňského roku podle tehdejšího Hlubučkova vyjádření řešil magistrát asi 400 správních řízení v souvislosti s porušeními vládních opatření. Z toho téměř polovinu tvořili účastníci nelegální party v Anenské ulici, kde zasáhla policie. Náměstek tehdy řekl, že pokutu od magistrátu dostali i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Oba porušili opatření tím, že si dali pivo. Kalousek v uzavřené restauraci při čekání na jídlo, Jurečka na ulici.

Podle mluvčího Prahy Víta Hofmana má magistrát na starosti konzumaci alkoholu na veřejnosti, porušení zákazu přítomnosti veřejnosti v restauracích, porušení zákazu maloobchodního prodeje a podobně, zatímco hygienická stanice řeší povinnost nosit roušky. Z pohledu legislativy magistrát řeší porušení podle krizového zákona a hygiena má na starosti delikty vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví.