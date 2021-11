Restaurace kontrolami většinou prošly bez problémů, klesá ale tržba

Praha - Hygienici, kteří kontrolují dodržování protiepidemických opatření v restauracích a dalších provozovnách, zatím mnoho problémů neobjevili. Restauratéři i hosté většinou nařízení dodržují. Provozovatelé si ale stěžují na to, že tento týden klesla návštěvnost a s ní tržby. Připisují to právě nutnosti prokazovat se dokladem o bezinfekčnosti při příchodu do podniku. Komplikace mají také některé hygienické stanice, které jsou na hraně možností. Ke kontrolám v terénu jim narůstá objem práce s trasováním lidí, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem, zjistila ČTK.

Hospodští a restauratéři musí od pondělí kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů. Lidé, kteří nejsou očkovaní ani do půl roku po prodělání nemoci covid-19, musí mít u sebe při návštěvě restaurace potvrzení o negativním testu, jinak by je personál neměl obsloužit. Za porušení nařízení hrozí vysoké pokuty, až do tří milionů korun. Při blokové pokutě na místě jsou nižší, ale i tak mohou jít do tisíců korun. Mohou je dostat jak návštěvníci provozoven, tak provozovatelé, které je mají kontrolovat.

Bez větších excesů dnes začaly kontroly v ostravských restauracích. Dvě krajské hygieničky v doprovodu policie narazily na první problém až ve čtvrté kontrolované restauraci, kde nezbytné potvrzení neměl jeden z hostů. Vyjadřovat se nechtěl, sdílnější nebyla ani obsluha.

V restauracích Nové Mexiko i Pedro bylo vše v pořádku. Jejich provozovatelé si ale stěžují na úbytek hostů. Například z Pedra musí návštěvníky kvůli chybějícím potvrzením vykazovat. "Je to minimálně osm až deset lidí. Na provoz to určitě má vliv, finančně jsme na tom hodně špatně," uvedla provozní Jaroslava Šislerová. "Hosté na to reagují špatně. Ti, co to mají, tak to berou normálně, ale ti co to nemají, tak na to reagují dost špatně," dodala.

V Ústí nad Labem dělali třem hygienikům doprovod rovněž policisté, kteří byli připraveni zasáhnout při případné potyčce či sporu. V restauraci Tyršovka se nejprve odmítal prokázat jeden host, později ale doklad o očkování předložil. Další problémy hygienici nezaznamenali. Také do Tyršovky ale chodí lidí méně než před vyhlášením nového opatření. Podle manažerky Moniky Trnavské je úbytek asi o 30 až 40 hostů.

V Jihočeském kraji vyrazili hygienici s policií na dvě desítky kontrol. "Nestalo se nám, že bychom narazili na provozovnu, kde by nastal problém," uvedla Veronika Kuzdasová z písecké hygienické stanice. Podobně jako ve zbytku ČR je i na jihu znát menší návštěvnost restaurací. "Podle mě tu máme tak o třetinu méně lidí než před tím," uvedl provozovatel milevské restaurace U Broučka Jan Čeřovský.

Na jižní Moravě narazili hygienici i na některé zavřené restaurace. "Víme, že část restaurací zavřela z technických důvodů. Mohlo to být kvůli avizovaným kontrolám," uvedl ředitel odboru hygieny výživy Milan Šles. V minulých dnech objevili hygienici problémy například ve Veselé čajovně v Brně nebo ve vegetariánské restauraci Dhaba Beas. Hygienici s chybujícími zahájí správní řízení.

První dnešní kontrola hygieniků v Chebu vedla do městské knihovny, kde se pořádala přednáška na univerzitě třetího věku. Pracovníci knihovny byli na kontrolu účastníků přednášky připraveni, ukázalo se ale, že ne všechny doklady jsou akceptovatelné. Například očkovací průkazka s termínem očkování sama o sobě nestačí. Některé seniorky se proto nemohly přednášky zúčastnit.

Hygienici ze tří poboček KHS Karlovy Vary si na čtvrtek a pátek naplánovali kontrolu zhruba 26 zařízení ve všech třech okresech kraje. Kapacita hygienické stanice je kvůli trasování opět na hraně možností. "V tuto chvíli se připravuje posílení trasování pozitivních osob ze strany Hasičského záchranného sboru," uvedla mluvčí KHS Michaela Zajíčková. Podobné problémy řeší i hygienici na jihu Čech. "V posledních dnech začínáme mít hodně práce především s trasováním," uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.