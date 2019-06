Respekt: Advokáti developerů psali stavební zákon i posudek na něj

Praha - Na psaní záměru stavebního zákona i kladného stanoviska legislativní rady vlády k záměru se podílela advokátní kancelář Havel & Partners. Uvedl to dnes server týdeníku Respekt, podle něhož je kancelář spojena s developery. Záměr v pondělí schválila vláda. Bývalý ministr spravedlnosti a nyní náměstek pro legislativu Úřadu vlády Jan Kněžínek řešil stanovisko s právníkem Havel & Partners Františkem Korbelem, který je i členem rady. Vyjádření advokátní kanceláře ČTK zjišťuje.

"Ministryni (spravedlnosti Marii Benešové za ANO) to dáme k podpisu, až text budeme mít vzájemně odladěný," píše Kněžínek Korbelovi v e-mailu zveřejněném Respektem. Podle Korbela je to normální postup.

Ministryně Benešová dnes novinářům po schůzce se zástupci občanské platformy Rekonstrukce státu řekla, že s věcí nemá mnoho společného. "My jsme pouze byli vyzváni, abychom dali určité připomínky. Ty jsme dali, ale v gesci to má ministerstvo pro místní rozvoj. Já už jsem si to (článek v Respektu) přečetla, to je zase taková, řekla bych, přehnaná reakce. Františka Korbela znám, ten se angažuje v lecčems, ale jde to mimo mě prakticky," uvedla.

Věcný záměr stavebního zákona, za který zodpovídá ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), připravovala Hospodářská komora ČR, která si na to najala kancelář Havel & Partners. Ta sídlí ve stejném komplexu jako komora. Mezi klienty kanceláře byla v minulosti řada developerů a firem ze stavebnictví, například Penta Investments, logistická firma Schenker, investiční fond RSJ Private Equity, ateliér Zaha Hadid Architects nebo Central Park Praha.

Stejná advokátní kancelář se pak podílela i na psaní stanoviska rady vlády k záměru. "V příloze posílám návrh stanoviska a prosím o případné připomínky. Podstatné je, že závěr zní na schválení," psal advokátovi kanceláře Korbelovi legislativní náměstek úřadu vlády Kněžínek. Obě expertní komise legislativní rady vlády, které se záměrem zabývaly, přitom záměr zhodnotily podle Respektu kriticky a jedna doporučila projednávání záměru přerušit. Upozornily třeba na vágnost záměru a nevypořádání stovek připomínek k němu. Podle serveru také záměr nepřihlíží k připomínkám úředníků MMR. "Byli jsme v podstatě deklasováni do role služebníků (Hospodářské) komory," řekl serveru jeden z nich anonymně.

Podle Korbela je normální, že advokátní kancelář pomáhala stanovisko legislativní rady psát. "Návrh stanoviska LRV (legislativní rady vlády) se zasílá předkladateli k vyjádření vždy," řekl serveru. "Legislativní rada má zpracovat nezávislou oponenturu, a ne si nechat korigovat stanovisko od předkladatele. Tím je navíc ministerstvo pro místní rozvoj, nikoli pan Korbel," řekl serveru Petr Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který podle Respektu inicioval dopis stovky akademiků, kteří chystanou úpravu stavebního práva zpochybňují.

Nezvyklý postup tvorby záměru zákona podle Respektu zkritizovaly i Nejvyšší správní soud nebo Bezpečnostní informační služba (BIS). Soud v oponentním stanovisku pro vládu píše, že výsledná podoba věcného záměru je poznamenána "nestandardním postupem při jeho přípravě", jejímž následkem je posílení pozice investorů staveb na úkor práv vlastníků dotčených i sousedních nemovitostí a územních samospráv či veřejných zájmů, uvedl server. BIS podle Respektu uvádí, že nově navrhované procesy stavebního řízení přinášejí korupční riziko.

Návrh zákona počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na pondělní tiskové konferenci prohlásil, že nový stavební zákon nenahrává velkým developerům. Takzvaná fikce souhlasu, která je v něm obsažena, podle Dlouhého nedává prostor pro korupci a vyjádření dotčených orgánů státní správy, jako například hasičů nebo památkářů, nebudou omezena.