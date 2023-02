Resort obrany poskytl Ukrajině 38 tanků, 55 BVP a 13 kanónových houfnic

Praha - Ministerstvo obrany loni poskytlo Ukrajině ze svého majetku mimo jiné 38 tanků, 55 bojových vozidel pěchoty (BVP), čtyři kusy letecké techniky a 13 samohybných kanónových houfnic. Na dnešní tiskové konferenci k ročnímu výročí od napadení Ukrajiny Ruskem to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Ministryně dále zmínila pět průzkumných chemických vozidel, 47 automobilů, 27.518 nábojů pro dělostřelectvo, 12 raketometů, 4900 raket pro raketomety, 8022 pancéřovek, 128 minometů, 17.400 min pro minomety, 291 protiletadlových prostředků, 30.025 pistolí, 11.233 dlouhých ručních střelných zbraní a 4,263.000 nábojů pro ruční střelné zbraně. Ministerstvo poskytlo i vojenský zdravotní materiál, materiál radiační, chemické a biologické ochrany, vojenskou výstroj či náhradní díly.

Ve skladech je podle ministryně ještě další vojenský materiál, který lze Ukrajině poskytnout. Vláda ve středu rozhodla o další dodávce, detaily Černochová nesdělila. Náčelník generálního štábu Karel Řehka uvedl, že Česko rozhodně plánuje další dodávky, u některých má i harmonogram.

Podle Řehky resort každou položku poslanou na Ukrajinu vybral po zralé úvaze, aby to neoslabovalo českou armádu. Nezažil v tomto ohledu politický tlak na poskytnutí čehokoli, co by bylo v rozporu s jeho doporučením.

Černochová také uvedla, že ministerstvo ve svých zařízeních ubytovalo 1038 ukrajinských uprchlíků, zejména žen, dětí a starších mužů.

Oba také připomněli výcvik ukrajinských vojáků ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku, kde se aktuálně cvičí druhá skupina. Podle Řehky se ke konci loňského roku podařilo vycvičit přes 600 ukrajinských příslušníků mechanizovaného praporu a zhruba 50 specialistů ve třech oblastech, a to zdravotníků specialistů chemického vojska a specialistů ženijního vojska.

Premiér Petr Fiala (ODS) po středečním jednání ve Varšavě oznámil, že česká vládní vojenská pomoc Ukrajině činí od začátku ruské invaze deset miliard korun. Podle poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara poslal zbraně a vybavení za dalších 30 miliard korun český obranný průmysl.

Předseda vlády podle Černochové zahrnul do svého výčtu i částku související se soukromým zbrojařským byznysem, stejně tak podporu v podobě ubytování či výcviku, jež daňové poplatníky také něco stojí.

Vojenský materiál dodaný Ukrajině z majetku ministerstva obrany v roce 2022:

Materiál Počet kusů Tanky 38 Bojová vozidla pěchoty 55 Samohybné kanónové houfnice 13 Letecká technika 4 Průzkumná chemická vozidla 5 Automobily 47 Náboje pro dělostřelectvo 27.518 Raketomety 12 Rakety pro raketomety 4900 Pancéřovky 8022 Minomety 128 Miny pro minomety 17.400 Protiletadlové prostředky 291 Krátké ruční střelné zbraně 30.025 Dlouhé ruční střelné zbraně 11.233 Náboje pro ruční střelné zbraně 4,263.000

Zdroj: Ministryně obrany Jana Černochová (ODS)

Vojenští policisté z ČR by mohli dokumentovat válečné zločiny na Ukrajině

Do odhalování a dokumentace válečných zločinů na Ukrajině by se mohla zapojit až desítka českých vojenských policistů. Projekt dojednaný s Nizozemskem by mohla projednat na příštím zasedání vláda, poté ho budou schvalovat obě komory Parlamentu. Černochová na dnešní tiskové konferenci řekla, že Rusko na Ukrajině brutalitou a terorem kompenzuje neschopnost, dezorganizovanost a všeprostupující korupci ve své armádě.

Ministerstvo obrany o víkendu ČTK sdělilo, že Česko vyjednává s Nizozemskem možnost spolupráce v odhalování a dokumentaci válečných zločinů na Ukrajině. "Mandát pro vojenské policisty budeme projednávat tuším na nejbližší vládě a následně v obou komorách Parlamentu," řekla dnes Černochová.

Mandát by byl až pro desítku vojenských policistů, kteří by monitorovali situaci a vyšetřovali válečné zločiny. "Bude to prakticky stejné jako to bylo ve státech bývalé Jugoslávie. Určitě si vzpomenete na to, že česká stopa tam byla velmi silná," uvedla ministryně.