Řešením koronavirové situace v ČR je podle WHO navýšit trasování

Praha - Situace v České republice ohledně šíření nákazy koronaviru je podle české pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) nyní znepokojivá. Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu. Řešením není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla pobočka na facebooku.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová minulý týden uvedla, že Praha přestává zvládat dohledávat kontakty nakažených. V pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pak podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) informoval vládu o tom, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19. Více informací by mělo být oznámeno do pátku, uvedl v pondělí premiér.

"Testování, trasování kontaktů a izolace nemají žádnou jinou alternativu ve zvládání covid-19. Ani u nás, ani kdekoliv jinde," uvedla zdravotnická organizace a doplnila, že testování na covid-19 se značně rozšířilo a ukazuje dobré výsledky.

Denní nárůst nakažených v Česku v pondělí překonal pošesté od začátku epidemie pětistovku a aktuálně nakažených je přes 8400 lidí. Nejvýrazněji se zvýšil počet nakažených na Pelhřimovsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel 101 nových případů covidu-19. Druhý nejvýraznější nárůst nemocnosti eviduje Praha, kde za poslední týden připadá téměř 74 nakažených na 100.000 obyvatel.

Podle vyjádření pražské hygieničky Jágrové z minulého pátku není i přes mimořádné nasazení hygieniků a pomoc od mediků či armády při současném počtu nemocných možné kontaktovat všechny v řádu hodin, jak by si úřady v ideálním případě představovaly. Připustila, že v hlavním městě se trasování daří ze všech českých regionů nejhůř.

Zhruba o týden dříve hlavní hygienička Jarmila Rážová v Otázkách Václava Moravce řekla, že hygienici stíhají trasovat do 400 nových případů za den. Po posílení hygienických stanic a zapojení mediků a díky provozu informační linky 1221, která začala fungovat 1. září, by se podle ní mělo postupně zvládat trasování u 750 nových nakažených denně. V posledním týdnu počet pozitivních testů v ČR opakovaně přesáhl 500, rekordních bylo pátečních 797 případů.

O změně systému trasování se mezi hygieniky diskutuje delší dobu

O změně systému trasování kontaktů nemocných s covidem-19 se mezi hygieniky diskutuje už delší dobu. Některé země, jako třeba Holandsko, které je s Českem srovnatelné jak z hlediska zajištění zdravotní péče tak počtem obyvatel, už k tomu přistoupily. Diskuse zatím probíhá, hygienici zvažují, jak k tomu přistoupit, řekl dnes ČTK ředitel krajské hygienické stanice v Liberci a bývalý hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. Reagoval na pondělní prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), že hygienici uvažují o trasování pouze u vážných případů onemocnění.

S informací o zamýšlené změně systému trasování přišel v pondělí na jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Více informací by mělo být oznámeno do pátku. Změna v dosavadní praxi by se mohla podle Babiše týkat také lidí, kteří používají respirátor. V případě jeho použití by po setkání s infikovaným nemuseli do karantény, podobně, jako tomu bylo v případě premiérova setkání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, která byla později pozitivně testovaná na koronavirus. Podle premiéra je v karanténě velké množství lidí, kteří nemají žádné symptomy.

Omezení trasování jen na závažné případy by mohlo výrazně ulevit hygienikům, kteří se od března prakticky nezastavili. Zejména ti pražští kvůli velkému nárůstu případů přestávají v poslední době zvládat trasování kontaktů, přestože jim vypomáhají medici a armáda. V pátek to uvedla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Pražským hygienikům proto s vyhledáváním kontaktů lidí nakažených covidem-19 začali pomáhat hygienici z jiných krajů. Třeba liberečtí hygienici se ale nezapojili. "Naše kapacita je vyčerpaná a sami máme jiné na výpomoc," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.

Jen za pondělí přibylo v Česku 563 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, denní nárůst tak pošesté od začátku epidemie překonal pětistovku. Nakažených je aktuálně rekordních 8424 lidí. U většiny z nich má ale nemoc mírný průběh, mnozí jsou zcela bez příznaků. V nemocnicích je nyní 214 nakažených, z nichž 54 v těžkém stavu. Podle údajů, které dnes aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví (MZCR), od začátku března testy nákazu potvrdily u 28.716 lidí. Z nich se už 19.855 vyléčilo a 437 jich komplikacím spojeným s nákazou podlehlo.