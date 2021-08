Reprezentační obránce Brabec přestoupil z Plzně do Arisu Soluň

Soluň (Řecko) - Plzeňské fotbalisty opustil Jakub Brabec. Reprezentační obránce přestoupil do Arisu Soluň, s kterým podepsal tříletou smlouvu. Třetí tým uplynulého ročníku řecké ligy to oznámil na svém webu.

"Mám radost, že jsem tady. Je to pro mě nová výzva," citoval Brabce server Metrosport.gr. "Spoluhráči z národního týmu Vaclík a Pekhart mi tenhle přestup doporučovali. Mohu hrát hned, ještě včera jsem hrál za Plzeň. Mám za sebou normální přípravu i soutěžní zápasy," uvedl devětadvacetiletý český obránce, který dnes po příletu do Řecka absolvoval zdravotní prohlídku a poté podepsal smlouvu.

Brabce, který kvůli přestupu bude chybět reprezentaci v nadcházejících dvou zápasech kvalifikace mistrovství světa, čeká třetí zahraniční angažmá. Před pěti lety přestoupil z pražské Sparty do belgického Genku, odkud v létě 2018 odešel na roční hostování do tureckého Rizesporu. Předloni přišel do Plzně, kde plnil i roli kapitána.

V české lize, kterou hrál i za Viktorii Žižkov a Brno, má za sebou Brabec 169 zápasů, v nichž dal 10 gólů. V roce 2014 slavil se Spartou double za triumf v lize a poháru. V reprezentaci dosud nastoupil ve 22 utkáních a jednou skóroval.

Aris je trojnásobným mistrem řecké ligy. Dosud poslední titul získal v roce 1946.