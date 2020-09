Reprezentace: Všichni byli před srazem negativně testováni

Praha - Česká fotbalová reprezentace se ohradila proti nařčení, že při nynějším srazu podcenila situaci ohledně covidu-19. Jeden člen širšího realizačního týmu měl před pátečním úvodním zápasem Ligy národů na Slovensku pozitivní test na koronavirus. Trenéra národního celku Jaroslava Šilhavého zaskočilo, že kvůli tomu museli Tomáš Souček a Patrik Schick preventivně do karantény, přestože obě opory měly stejně jako další hráči negativní výsledek kontrolního odběru.

Reprezentace oznámila výskyt koronaviru u jednoho člena realizačního týmu ve středu. Některá média začala spekulovat, že národní tým situaci podcenil a dotyčného pustil k hráčům předtím, než spolu s ostatními v reprezentaci podstoupil úterní povinné testy ze strany UEFA. To však vedení reprezentace popřelo.

"Česká fotbalová reprezentace se důrazně ohrazuje proti nařčení, že během probíhajícího srazu porušila jakékoliv nařízení nebo cokoliv podcenila. Národní tým striktně dodržuje pravidla UEFA, která navíc v několika bodech sám zpřísnil tak, aby riziko nákazy covid-19 minimalizoval," uvedl na tiskové konferenci v dějišti pátečního duelu Bratislavě mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

"Aniž to UEFA nařizuje, všichni členové reprezentace a další lidé byli před začátkem srazu otestovaní s negativním výsledkem. Celý tým má zároveň jasně nastavená pravidla chování na hotelech i stadionech. Do těchto opatření investovala fotbalová asociace výrazné finanční, časové i personální prostředky," podotkl Šedivý.

Přestože všichni ostatní členové reprezentace měli negativní kontrolní test, Souček a Schick museli na základě rozhodnutí hygieny preventivně do karantény, protože byli s nakaženou osobou v blízkém kontaktu. Podle posledního manuálu od ministerstva zdravotnictví přitom jeden pozitivní nález nemá v kolektivních sportech znamenat karanténu ostatních osob, pokud budou při kontrolním odběru negativní.

"Udělali jsme všechno tak, jak se mělo a jak se má. Byli jsme testováni asi čtyřikrát za tu dobu, co máme sraz. Trošku mě zaskočilo, že dva hráči museli preventivně do karantény, když měli stejně jako ostatní negativní test. Byť s tím pozitivním byli v kontaktu. Nechci to zbytečně rozebírat, ale myslel jsem si, že jsme manuál dodrželi, jak jsme měli," uvedl Šilhavý.

Reprezentanti byli od pondělního srazu v Praze v izolaci od veřejnosti. Do Bratislavy měli původně odletět ve středu, ale kvůli koronaviru u člena realizačního týmu se přesunuli až dnes autobusy. Mužstvo bylo rozděleno na skupiny a přijelo ve čtyřech autokarech.

"Samozřejmě by bylo vzhledem k zápasu příjemnější zvládnout cestu letadlem, jak bylo naplánováno, a včera. Ale jsou to věci, které nás nijak extra nerozptylují. Každý den je drobná změna v programu, ale věděli jsme, že doba je složitější a menší překážky mohou nastat. Pokud to dopadne tak, že se další pozitivní neobjeví a my budeme moci oba zápasy odehrát, je vše v pořádku," řekl český kapitán Bořek Dočkal. V pondělí tým nastoupí v Olomouci proti Skotsku.

Zápas v Bratislavě zatím ohrožen není, ráno před utkáním čeká reprezentaci ještě jedno testování. "Věříme, že všechny testy vyjdou s negativním výsledkem. Česká fotbalová reprezentace vyjadřuje lítost nad pozitivním testem jednoho z jejích členů i nad preventivním umístěním dvou hráčů do karantény navzdory negativním výsledkům testů. V utkání proti Slovensku bude bojovat i za ně," podotkl Šedivý.