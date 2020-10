Reprezentace se i se Švédskem utká v Helsinkách

Praha - Čeští hokejisté odehrají první zápas turnaje Karjala proti Švédsku 5. listopadu v Helsinkách. Původně měli do první akce nové sezony, která je součástí seriálu Euro Hockey Tour, vstoupit ve stejný den v Praze. Změna nastala s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a možné prodloužení nouzového stavu.

"Momentálně nevíme, jak u nás bude situace počátkem listopadu vypadat a jaká omezení budou za dva týdny platit. Pro náš a švédský tým se tím zjednoduší i cestování se všemi souvisejícími opatřeními a pravidly pro pohyb mezi různými zeměmi," uvedl generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Martin Urban v tiskové zprávě.

Podle původního plánu se mělo v O2 areně hrát od 18:00. Nový začátek byl stanoven na 14:30, od 18:30 se totiž v Hartwall Areně utkají Finsko a Rusko. "Velmi nás mrzí, že se ani tentokrát nebude moci národní tým představit fanouškům v domácím prostředí. Bohužel, za daných okolností nelze jinak," uvedla ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.

V letošním roce již musel být zrušen turnaj České hokejové hry, který mělo hostit Brno. Závěrečný díl EHT minulé sezony se měl původně uskutečnit na přelomu dubna a května, kvůli koronavirové krizi byl ale nejprve přeložen na srpen a poté definitivně zrušen. "Pro kolegy z Českého hokeje, realizační tým, hráče i naši agenturu jde o složité období plné zvratů a změn. Upřímně děkuji za přízeň a pochopení všem partnerům hokejové reprezentace," řekla Obermajerová.

Turnaj Karjala se uskuteční ve speciálním režimu. Bude omezen počet diváků, kteří budou mít povolen vstup do haly pouze na utkání domácího výběru. Aktuálně to vypadá, že kapacita bude upravena na 4500 lidí. Ostatní duely se odehrají zcela bez fanoušků.

Zvláštní režim budou mít i jednotlivé reprezentační týmy, které budou před odlety speciály doma testovány na covid-19 a test je čeká i bezprostředně po příletu do Finska. Hokejisté budou mít rezervovaný svůj hotel a mimo zápasy se nebudou smět pohybovat po městě. Měla by vzniknout podobná "bublina" jako při play off zámořské NHL.

Český tým do Helsinek odletí v pondělí 2. listopadu.