Praha - Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka dnes u soudu vysvětloval, proč neplatil určené výživné na syna z prvního manželství. Podle obžaloby dluží exmanželce Renatě 941.000 korun, za což mu hrozí až roční vězení. Řepka trvá na tom, že jeho špatná finanční situace mu platby neumožňovala. Uvedl, že soudy mu výši alimentů vyměřily z platu, který pobíral ve Spartě, a po jeho odchodu z klubu mu nevyhověly ohledně snížení výživného.

Obžaloba se týká období od května 2015 do září 2018, kdy Řepka z určených 25.000 korun měsíčně nehradil podle zástupkyně buď nic, nebo jenom část.

"Alimenty platil pravidelně dva roky poté, co odešel. Ale už téměř šest let to nefunguje," vypověděla u Obvodního soudu pro Prahu 6 fotbalistova bývalá žena. Doplnila, že na podzim roku 2017 Řepkovi nabídla, aby na syna přispíval částkou 5000 korun. "To zaplatil jednou. Od té doby, co věc řeší kriminální policie, posílá 500 korun," podotkla.

"Majetkově bohužel nemám nic, první a druhé manželství mě stálo prakticky všechno," řekl soudkyni Řepka. Jeho advokát dodal, že klient čelí devíti exekucím a že jeho dluh je "opravdu hodně vysoký". Výši částky nechtěl u soudu veřejně konkretizovat.

Řepka je nezaměstnaný a tvrdí, že práci nemůže sehnat. "Byl jsem asi před měsícem na úřadu práce a bylo mi řečeno, že s žádnou praxí pro mě žádné zařazení není. V mém případě je to hrozně těžký, celej život jsem kopal fotbal. Najednou skončíte a jste hozenej do vody," uvedl. Sociální dávky podle vlastních slov nepobírá, náklady za něj hradí přítelkyně a finančně ho také podporuje matka.

"Teď začínám trenérství v Hostivaři. Zatím v rámci obecně prospěšných prací. Mám nasmlouvané kluky na individuální tréninky," doplnil Řepka. Doposud podle svého vyjádření z 300 hodin trestu odpracoval 190, začal v polovině ledna. Jeho právník ale upozornil, že z hlediska budoucí práce Řepka může trénovat pouze děti, protože mu chybí potřebná kvalifikace.

Jednání bude pokračovat 16. května. Soudkyně chce počkat na to, jak Městský soud v Brně rozhodne ohledně případného snížení výživného na Řepkova syna z druhého manželství s modelkou Vlaďkou Erbovou. Brněnský soud totiž projednává jinou obžalobu na Řepku kvůli alimentům a dal fotbalistovi možnost do května uhradit zhruba 20.000 korun, nikoli původně vyměřených 175.000.

Bývalý obránce Ostravy, Sparty, West Hamu a Fiorentiny čelí stíhání i za jiné skutky. Obvodní soud pro Prahu 6 mu nedávno uložil souhrnný trest 15 měsíců vězení za zpronevěru luxusního vozu a za internetové útoky na Erbovou prostřednictvím smyšlených erotických inzerátů. Jiný soud mu přeměnil původní devítiměsíční podmínku za opakované řízení pod vlivem alkoholu na nepodmíněný trest. Obě rozhodnutí jsou nepravomocná.