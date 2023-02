Řepík zařídil hattrickem výhru hokejistů Sparty nad Karlovými Vary 6:3

Praha - Hokejisté třetí Sparty porazili v dohrávce 33. kola extraligy doma desáté Karlovy Vary 6:3, přestože prohrávali už 1:3. Šestou domácí výhru Pražanů za sebou zařídil hattrickem kapitán Michal Řepík. Sparta bodovala podeváté v řadě a z toho poosmé vyhrála. Tým Energie si připsal teprve druhou prohru z posledních šesti zápasů.

"Je to hezké. Někomu se to třeba nepoštěstí za celou kariéru. Jsem rád, že to tam napadalo a pomohl jsem týmu k vítězství," řekl Řepík po třígólovém večeru.

Sparta nastoupila i s čerstvou posilou Stefanem Wargem. Švédský obránce byl po 130 sekundách na ledě u prvního inkasovaného gólu. Jiskra po objetí branky z otočky našel před Kovářem Kohouta, který otevřel skóre. Odpovědět mohl po přihrávce Konečného v přečíslení Kaše, ale minul.

V 7. minutě se již Pražané v přesilové hře při Beránkově vyloučení radovali. Po Sobotkově střele ještě pomohla Lukešovi levá tyč, ale Řepík po Kousalově nabídce už zamířil přesně.

Energie měla příležitosti na to, aby se vrátila do vedení. Ve 13. minutě se ocitl sám před Kovářem Kofroň, ale neprostřelil jej. Při Safinově trestu pomohla Spartě při Bartejsově střele z pozice mezi kruhy horní tyč.

V úvodu druhé části mohl strhnout náskok na stranu Sparty Kousal. Lukeš si poradil i s Jandusouvou střelou. Ve 25. minutě se po Stříteského bekhendové střele prosadil z dorážky Hladonik a vrátil hostům vedení. Stříteský si díky asistenci připsal jubilejní 200. bod v extralize.

Možnost na vyrovnání neproměnil David Vitouch a v polovině utkání už to bylo 3:1 pro hosty. Faulovaný Redlich přenechal puk zadovkou na Kohouta, který zamířil do odkryté branky a dal svůj druhý gól v utkání. Akce začala Wargovou chybou na útočné modré čáře a švédský bek se při ní navíc zranil a odstoupil ze hry.

Domácí se tlačili za snížením a dočkali se 83 sekund před druhou pauzou: Kempný vypálil zpoza pravého kruhu a puk doklepl za Lukeše Tomášek.

"Je to zklamání. Nemyslím si, že jsme čekali, že povedeme 3:1, ale za takového stavu jsme to měli určitě udržet do konce druhé třetiny. Tam byl takový zlomový moment blbý gól na 2:3. To, co jsme předvedli ve třetí třetině, bylo špatné. Ať je Sparta silná, jak chce, tak si nesmíme dovolit dostat čtyři góly," řekl útočník Martin Kohout.

Karlovarští byli i nadále nebezpeční, ale Sparta odolala a ve 45. minutě se dočkala vyrovnání. David Vitouch uspěl v souboji s Rulíkem, přihrál před branku a od Buchteleho brusle se puk odrazil za Lukeše.

Za 98 sekund už domácí vedli a karlovarského gólmana překonal z otočky Řepík. V 52. minutě při Grígerově vyloučení nabil Kempný na levý kruh Řepíkovi, který dovršil svůj druhý hattrick v extralize. Při Safinově vyloučení v závěru sáhla Energie k power play a do prázdné branky pečetil výsledek obránce Němeček.

Skóroval tak i ve třetím vzájemném duelu v sezoně. "Už jsem si myslel, že to dnes nevyjde. Nakonec se to povedlo do prázdné branky. Jsem za to rád. Mám asi proti nim štěstí, o kterém ty góly často jsou," prohlásil David Němeček.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Je to pro nás velice cenné vítězství. Nehráli jsme v tom zápase dobře. Oceňujeme, že jsme to otočili a získali tři body. Toho si strašně vážíme. Lámalo se to gólem na 3:3. Tam jsme začali hrát líp, chodit víc do brány a dali jsme i góly."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Dvě třetiny utkání jsme neodehráli vůbec špatně. Bohužel ve třetině třetině Sparta svůj velký tlak přetavila v rychlé tři góly a vzala si to na svou stranu. Chci poděkovat i divákům, kteří zase přijeli v hojném počtu a podporovali nás celý zápas."

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 7. Řepík (P. Kousal, Sobotka), 39. Tomášek (Kempný, Moravčík), 46. Buchtele (D. Vitouch, Safin), 47. Řepík (M. Forman, Sobotka), 52. Řepík (Kempný), 59. Němeček (Buchtele) - 3. Kohout (Jiskra. D. Mikyska), 26. Hladonik (Stříteský), 31. Kohout (Redlich). Rozhodčí: Šindel, Veselý - Hnát, Lhotský. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. DivácI: 10.568.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - M. Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Warg, Moravčík, Polášek - Tomášek, R. Horák, P. Kousal - Buchtele, D. Vitouch, Safin - Řepík, Sobotka, M. Forman - D. Kaše, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - D. Mikyska, Huttula, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, T. Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - Kohout, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.