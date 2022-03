Řepík si odpočinul na horách a těší se na start čtvrtfinále proti Liberci

Praha - Hokejisté Sparty si po náročném závěru základní části extraligy odpočinuli a jsou připraveni na pondělní start čtvrtfinále play off proti Liberci. Kapitán Michal Řepík využil část dvoutýdenního volna i k rodinné dovolené na horách, teď už se ale naplno soustředí na Liberec, kterému Pražané chtějí oplatit loňské vyřazení v semifinále.

"Díky tomu, že jsme vybojovali čtyřku, jsme si mohli odpočinout, což nám určitě přišlo vhod. Závěr základní části nám vyšel výborně, ale program byl náročný. Jsme rádi, že jsme měli pár dní volno a pak potrénovali," řekl Řepík s tím, že v pondělí bude důležité chytit hlavně první třetinu úvodního zápasu. "Musíme chytit tempo zápasu, přece jen jsme nějakých třináct dní stáli. Pak se do toho dostaneme," uvedl.

Sparta si musela na jméno čtvrtfinálového soupeře počkat až do čtvrtečního večera a Řepík přiznal, že čekal, že to bude zrovna Liberec. "Viděl jsme poslední zápas (proti Brnu), který odehráli velmi dobře. Mají zkušený tým, hráče, kteří mají za sebou hodně úspěchů a ví, jak mají hrát. Musíme se na ně připravit a určitě je budeme chtít porazit," řekl třiatřicetiletý útočník.

V minulé sezoně Pražané prohráli s Libercem sérii 3:4, když doplatili i na špatný úvod. Na začátku totiž dvakrát prohráli doma. "Tyhle zápasy asi určovaly směr. V letošní sezoně jsme je třikrát porazili, i když to nebylo jednoznačné. Všechny zápasy byly těžké a stejné to bude i ve čtvrtfinále. Oni do toho půjdou naplno, stejně jako my," uvedl Řepík. "Doufám, že to bude dobrý hokej a my budeme na vítězné straně," přál si.

Podle reprezentačního útočníka ale nemá cenu na loňský nezdar myslet. "Možná to je trošku extra motivace, ale je jiná sezona. Jsou tady jiní hráči," řekl rodák z Vlašimi. Nepřeceňuje však význam prvního zápasu. "I kdybychom ho prohráli, tak tím nevyhrají sérii. Samozřejmě, že do toho budeme chtít vstoupil lépe než loni. I tam jsme se ale dokázali do série vrátit, i když na konci jsme to nezvládli," poukázal Řepík na fakt, že Sparta dokázala vyrovnat stav série z 0:3 na 3:3, poté ale sedmý rozhodující duel prohrála 1:2.

Velkou změnou bude přítomnost diváků na stadionech, loni se play off hrálo bez fanoušků. "Těšíme se. Dva roky jsme nehráli play off s diváky a je to úplně něco jiného, když nás fanoušci ženou. Doufám, že přijde co nejvíce lidí, budou nás tlačit a dotlačí nás k vítězství," přál si Řepík, který v minulosti v Liberci sezonu působil v roce 2016 získal s Tygry i titul. "Před pár lety to bylo specifičtější, ale pořád tam je spousta kluků, se kterými jsme titul vyhráli. Moc se na to ale těším," dodal.

rte maz