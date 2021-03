Řepík: Před Olomoucí máme respekt, ale vyhráli jsme základní část

Praha - Hokejisté Sparty jsou jako vítěz základní části jednoznačným papírovým favoritem ve čtvrtfinálové sérii s Olomoucí a kapitán Pražanů Michal Řepík si to dobře uvědomuje. Sparťané podle reprezentačního útočníka respektují kvality Hanáků, zároveň jsou si ale i vědomi svých kvalit. Olomouce se rozhodně nebojí a věří, že postoupí do semifinále.

"Víme, že výborně zvládli předkolo a že to s nimi nebude jednoduché. Mají velké silné beky, rychlé brejky. Čekáme od nich urputný hokej, nedají nám nic zadarmo a bude jen na nás, jak se s tím srovnáme a celé zvládneme," řekl Řepík v on-line rozhovoru s novináři. "Na druhou stranu, skončili jsme první po základní části a myslím si, že máme taky dobrý tým. Musíme si věřit, nesmíme se jich bát. Jdeme do toho s respektem, ale na druhou stranu se nebojíme," podotkl.

Sparta měla s Hanáky v základní části vyrovnanou bilanci, dvakrát vyhrála a dvakrát prohrála. Pražané tak podle Řepíka ví, co je čeká. "Sledujeme video, máme je rozebrané, chystám se na ně. Rozkrývat karty ale nebudeme," pousmál se dvaatřicetiletý útočník, který v základní části nasbíral v 52 zápasech 53 kanadských bodů a byl tak nejproduktivnějším hráčem týmu.

Řepík se do klubu, kde začínal profesionální kariéru, vrátil v roce 2019, teď jej s ním čeká první play off. V loňském roce byla totiž vyřazovací část kvůli koronaviru zrušena dříve, než Pražané stihli rozehrál čtvrtfinále. "Už se těším, stejně jako všichni ostatní. Play off je jiná soutěž, je to bojovné, urputné. Osobně mám takové zápasy rád. Tréninků už bylo dost, těším se až to vypukne," řekl rodák z Vlašimi před sobotním startem čtvrtfinálové série.

Sparta se stejně jako další týmy bude muset obejít bez podpory fanoušků, diváci mají stále do hal zakázaný přístup. "Chyběli nám už v základní části, teď v play off to bude o to více. Nějak jsme si na to zvykli, ale není to ono. Na druhou stranu cítíme podporu ze sociálních sítích. Na zimáku však bohužel nejsou. Občas diváci pomůžou nahecovat tým, když se třeba prohrává, nabudit ho. Teď to bude na nás hráčích, abychom si pomohli a když bude potřeba se povzbudili," podotkl Řepík.

Sparta je podle řady odborníků i sázkových kanceláří hlavním adeptem na zisk titulu. Pražané ale na něj čekají už od roku 2007, v play off prohráli poslední čtyři série. Po finálovém nezdaru v roce 2016 neuspěli třikrát hned na začátku vyřazovacích bojů.

"Říká se, že Sparta musí. Samozřejmě, že dlouho nevyhrála titul, takže tlak na Spartu je. Na druhou stranu my to tak nebereme. Nechci být alibista, ale víme, jak to v hokeji je. My se momentálně soustředíme jen na Olomouc," řekl Řepík. Cíl v podobě titulu před sebou ale má. "Myslím si, že každý, kdo vstupuje do play off, tak chce titul vyhrát. I Olomouc. Bylo by špatné, kdyby to sportovec nechtěl," řekl útočník, který ovládl extraligu v roce 2016 v dresu Liberce.