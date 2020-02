Renée Zellwegerová sbírá úspěchy za roli Judy Garlandové

Praha - Do českých kin 13. února dorazí americký snímek režiséra Ruperta Goolda s názvem Judy s Renée Zellwegerovou v hlavní roli. Za ztvárnění jedné z největších hollywoodských legend Judy Garlandové už Zellwegerová získala několik ocenění včetně Zlatého glóbu za nejlepší herečku v dramatu a cenu BAFTA určenou herečce v hlavní roli. Ve stejné kategorii je jednou z favoritek filmové ceny Oscar, jejíž výsledky budou vyhlášeny 10. února.

Zellwegerová hraje fenomenální zpěvačku a úspěšnou herečku, která se už v mládí stala miláčkem Ameriky a svým talentem si podmanila miliony diváků na celém světě. Její úspěch a sláva si ale vybraly daň v podobě osamělého života, alkoholu a závislosti na lécích.

"Jsem jedna z milionů lidí napříč generacemi, která se do ní zamilovala," uvedla Zellwegerová o své postavě. "Je milovaná a mezinárodně ctěná jako asi největší jevištní a filmový umělec, který kdy žil."

Navzdory předchozím zkušenostem se zpěvem ve filmu Chicago bylo nacvičování zpěvu Garlandové pro Zellwegerovou krokem do neznáma. "V autě jsem celý rok poslouchala jen Judy, její hudbu, její řeč. Občas jsem měla pocit, že i řídí. Pročetla jsem o ní spoustu materiálů," uvedla.

Snímek zachycuje těžkou životní etapu Garlandové, kdy spadla do dluhů a přišla o svůj domov. Ve snaze vydělat peníze na péči o své malé děti, Judy přijala v roce 1969 lukrativní nabídku na pětitýdenní sérii koncertů v The Talk of the Town, módním kabaretním klubu Bernarda Delfonta. Londýn se tak pro Judy v mnoha ohledech stal poslední šancí v řešení její životní situace.

Toto období života Garlandové zobrazil dramatik Peter Quilter ve své úspěšné divadelní hře Na konci duhy, kterou viděl producent filmu David Livingstone a získal na ni práva. Poté navrhl scenáristovi Tomovi Edgeovi, aby ji upravil pro velké plátno.

"Livingstone mě požádal, abych se na hru podíval, protože cítil, že je v ní skvělý příběh o Judy Garlandové z jejího působení v Londýně, který by stálo za to vyprávět. O životě Garlandové jsem toho moc nevěděl. Ale když jsem sledoval její televizní rozhovory z konce šedesátých let, viděl jsem, že byla opravdu vřelá, vtipná, pohotová a sebevědomá. Svým způsobem hrála roli, takovou, jakou lidé očekávali, že je. Psaní této postavy pro mě bylo velkou výzvou. Snažil jsem se najít svou vlastní verzi Garlandové," podotkl Edge.

Scénář režiséra Goolda podle jeho slov "zhypnotizoval" už při prvním čtení. "Film se mohl stát jakousi vášnivou hrou o tragickém konci. Ale nestal. Garlandová je staromódní hollywoodská hvězda. Je nám vzdálená. Tak jako všechny velké hvězdy zlaté éry Hollywoodu, ale zajímalo mě zobrazení legendy s její lidskostí a realitou, zobrazení matky a mýtu. Při čtení scénáře mě nejvíc zaujala Judyina potřeba najít lásku, najít domov, najít normálnost," uvedl.

V životopisném romantickém dramatu se vedle Zellwegerové objevují Rufus Sewell, který hraje jejího bývalého manžela Sida Lufta, či Finn Wittrock v roli jejího posledního manžela Mickeyho Deanse.