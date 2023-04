Rektor VŠE podnikne kroky k odvolání děkana Ševčíka, ten sám neodstoupí

Praha - Rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Dvořák podnikne kroky k odvolání děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka. Řekl to dnes novinářům po jednání fakultního akademického senátu. Své rozhodnutí označil za nutné a správné. Podle rektora Ševčík jako vysoký manažer svými veřejnými vystoupeními dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy. Děkan zopakoval, že sám neodstoupí. Uvedl, že důvody pro své odvolání nevidí.

Rektor navrhl Ševčíkovo odvolání akademickému senátu fakulty. Ten Ševčíka ale dnes podpořil. Stejný návrh se chystá Dvořák připravit i pro akademický senát VŠE, který by měl zasednout po 20. dubnu.

"Chtěl bych zdůraznit, že budu postupovat, jak jsem dříve vyhlásil. Podniknu kroky, které povedou k tomu, že pokud to akademický senát VŠE odsouhlasí a po projednání... odvolám docenta Ševčíka z funkce děkana," řekl Dvořák.

Dodal, že znovu vyzval děkana k rezignaci, Ševčík to ale odmítl. Důvodem k výzvě k odstoupení podle rektora není jen Ševčíkova přítomnost 11. března před Národním muzeem, kde zasahovala policie, ale jsou to i děkanova opakovaná veřejná vystoupení. Na protestu před Národním muzeem se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku. Ševčík tvrdí, že tam pomáhal zraněnému.

Dvořák uvedl, že děkan jako vrcholný manažer svým konáním vědomě a opakovaně svými vystoupeními poškozuje zájem školy. Odmítl, že by omezoval Ševčíkovy akademické svobody a názory či jeho pedagogické a vědecké působení na VŠE. Rektor dodal, že se celá záležitost politizuje, dále se k ní tedy nebude teď vyjadřovat.

Ševčík řekl, že vyčká, co rektor podnikne. "Rezignovat určitě nebudu," uvedl děkan. Své působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Myslí, že manažersky neselhal. Důvody k odvolání podle něj nejsou. "Volba byla tajná, každý se rozhodoval podle svého svědomí. Pravdou je, že mě řada senátorů dlouhodobě zná. Na VŠE působím čtyřicátý rok. Oni ví, co jsem kdy dělal," řekl Ševčík. Dnes ho podpořilo šest senátorů, dva byli pro odvolání a jeden se zdržel. Děkan odmítl, že by měl proruské postoje.

Členka fakultního senátu Petra Hrabová míní, že by Ševčíkův odchod z funkce pomohl situaci ve škole uklidnit. Podle Hrabové děkanova vyjádření či postoje poškozují pověst fakulty. Uvnitř VŠE se pak dostává do izolace, odcházejí z ní experti, řekla po dnešním jednání novinářům senátorka.

Ševčíka přišlo před fakultu podpořit několik desítek lidí, převážně starších. Někteří měli s sebou transparenty. Na jednom z nich stálo: Nechte učit Ševčíka. Někteří účastníci mluvili o cenzuře a návratu do 50. let. Na bezpečnost dohlížela policie.

Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) se dnes zastal děkana fakulty Miroslava Ševčíka. Jeho odvolání požaduje rektor VŠE Petr Dvořák i mnozí studenti. Důvodem má být Ševčíkovo nevhodné chování na veřejnosti včetně účasti na březnové protivládní demonstraci na pražském Václavském náměstí. Podle Dvořáka Ševčík poškozuje dobré jméno VŠE. Ševčík dnes řekl, že důvody pro své odvolání nevidí a sám rezignaci nepodá. Rektor dříve avizoval, že pokud akademický senát fakulty děkana neodvolá, chce využít své pravomoci navrhnout Ševčíkovo odvolání. Podle vysokoškolského zákona může rektor děkana odvolat pouze se souhlasem akademického senátu celé VŠE.

Dvořák dnes na zasedání fakultního senátu řekl, že jeho apel na rezignaci Ševčíka a následná výzva k jednání o děkanově odvolání není reakcí pouze na demonstraci 11. března, ale na děkanovo dlouhodobé veřejné vystupování. Rektor se vymezil rovněž proti tomu, že snaha o odvolání Ševčíka je omezením svobody na univerzitě. "Z mé strany nejde o žádné omezování akademických svobod či práva na názor. Nikdy jsem mu (Ševčíkovi) nezakazoval, aby své názory na akademické půdě předkládal, přestože mi přijdou kontroverzní. (...) Jako rektor se ale proti tomu, aby bylo poškozováno dobré jméno školy, musím vymezit," řekl.

Ševčík důvody ke svému odvolání nevidí a sám odstoupit z funkce nehodlá. Zopakoval, že u protestu před Národním muzeem v Praze, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, pouze pomáhal zraněnému. "Ničeho jsem se nedopustil, nikam jsem se nedobýval, žádnou vlajku jsem nestrhával," řekl. Odmítl, že by poškozoval dobré jméno VŠE.

S vyjádřením rektora nesouhlasil ani člen fakultního akademického senátu Jan Vondráček. Ševčík podle něj "má být odvoláván kvůli pomoci zraněnému", řekl s tím, že Dvořák podal výzvu k rezignaci až po děkanově účasti na březnové demonstraci. Vedení školy podle něj zvolilo vůči Ševčíkovi "cestu perzekuce za jiný názor". Podle Vondráčka není možné odvolat děkana, aniž by se současně neporušila svoboda slova a shromažďování.

Dvořák vyzval Ševčíka kvůli jeho vystupování na protivládních demonstracích k rezignaci 13. března. Následně oznámil, že pokud Ševčík nerezignuje, tak považuje za nejvhodnější řešení, aby děkana odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. V případě, že tak neučiní, využije rektor své pravomoci iniciovat jeho odvolání. K tomu by potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy.

Pracovnice PR oddělení VŠE Kateřina Pelouchová dnes ČTK řekla, že celouniverzitní akademický senát má naplánovaný řádný termín jednání na pondělí 24. dubna. Možné odvolání by tak podle ní mohli senátoři v případě, že budou do té doby naplněny potřebné právní kroky, projednávat na tomto jednání.

Setrvání Ševčíka ve funkci ve vedení Národohospodářské fakulty podpořili dříve v otevřeném dopise rektorovi nazvaném "Nechte učit Ševčíka" někteří politici, publicisté, podnikatelé či právníci, mimo jiné poslanci SPD Jaroslav Bašta a Jiří Kobza a ústavní právník Zdeněk Koudelka. Na podporu Ševčíkova setrvání ve funkci děkana vznikla také petice.