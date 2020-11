Rektor: Krizová novela pro VŠ je dobrá, jsou obavy, co bude dál

Praha - Rektoři vysokých škol podle předsedy České konference rektorů Petra Skleničky vnímají pozitivně návrh krizové novely vysokoškolského zákona, který má umožnit úpravy zkoušek a výuky v případě mimořádné situace. Návrh ministerstva školství dnes schválila vláda. Současné distanční vzdělávání zřejmě podle Skleničky potrvá do konce semestru. Vysoké školy se podle něj obávají, aby tak nemusely učit i v letním semestru. Sklenička to řekl na dotaz ČTK.

Vysoké školy přešly kvůli opatřením proti covidu-19 na distanční vzdělávání již na jaře a opět na přelomu září a října. Podle ministerstva lze předpokládat, že protiepidemická omezení ovlivní jejich fungování i v první polovině roku 2021. Na jaře umožnil školám dálkovou výuku a úpravy v akademickém roce zákon o zvláštních pravidlech, který platí do konce tohoto roku. Podle vládního návrhu by mohl zvláštní režim ve vysokých školách v případě krize fungovat i dál. Mohly by kromě jiného 15 dnů před termínem přijímacích zkoušek upravit podmínky přijímání, posunout zkouškové období nebo prodloužit akademický rok.

Podle Skleničky rektoři s navrhovanými změnami souhlasí. "Považujeme to za dobré a moudré," uvedl. "Otevírá to i možnosti korespondenčně či distančně hlasovat o našich (vysokoškolských) orgánech a podobně, což jinak třeba nejde," řekl.

Podle něj se vysoké školy obávají, aby se nouzový stav s distančním vzděláváním neopakoval i v letním semestru. Byl by to již třetí semestr s výukou na dálku, což by podle Skleničky byl problém zejména v oborech s praktickou, laboratorní či experimentální výukou. "Tam už bychom se asi výrazně dožadovali, aby výjimky k praktickým předmětům byly zachovány po dobu i nouzového stavu," řekl.

Scénář pro přijímací zkoušky v případě krize podle něj mají vysoké školy připravený z letošního jara. "Jsem si jistý, že to už bychom jeli podle stejného. Pokud vím i od jiných rektorů, tak se ten systém, který zvolili, více méně osvědčil," řekl. Řada fakult měla přijímací zkoušky v červnu a pak ještě kvůli pozdějším maturitám v červenci až září. Prioritu má ale podle Skleničky normální stav.

Nevyloučil, že by případný další zákaz prezenční výuky mohl některým posluchačům zkomplikovat či prodloužit studium, a to hlavně v oborech s větším podílem praktického vzdělávání. Konkrétně v České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU), kterou vede, se možná část praktické výuky přesune do zkouškového období v lednu a únoru či letního semestru. Pokud by se nemohla konat ani pak, zřejmě by se přesunula do letních prázdnin, řekl rektor. "V tuto chvíli to ale zatím nepředpokládáme," dodal.

Studentům, kteří kvůli covidu-19 překročí standardní dobu studia a mají za to platit, se podle Skleničky školy snaží odpouštět nebo snižovat poplatky. Každá škola se podle něj rozhoduje individuálně. Například ČZU v některých případech snižuje poplatek na polovinu, v jiných ho odpustí. Pokud prodloužení studia není důsledkem pandemie, zůstává poplatek v původní výši, řekl Sklenička.