Rekordman Hübl: Jsem rád, že už budu mít klid

Litvínov - Hokejový útočník Viktor Hübl z Litvínova prožil dnes v extralize skvělý večer. Při výhře 2:1 v prodloužení nad Brnem dal oba góly Severočechů, což pro něho znamenalo, že se osamostatnil v čele historické tabulky bodování samostatné české extraligy za základní část a nechal za zády Petra Lešku. Zdůraznil však, že důležitější jsou pro něho výkony a výsledky týmu než osobní rekordy. I proto byl po skončení souboje s Kometou rád, že se jeho historické maximum nebude dál řešit.

Dvaačtyřicetiletý Hübl se vítěznou brankou v čase 60:37 postaral o druhý bod pro Litvínov, sám byl ale rovněž autorem jediného gólu domácích v základní hrací době. Jeho novou vizitkou tak je 787 bodů za 357 gólů a 430 asistencí, Petr Leška je o bod druhý. Absolutním rekordmanem z federálních dob však Hübl ještě není. První Richard Král, který je v současnosti koučem Pardubic, nasbíral přes 800 bodů.

"Co pro mě rekord znamená? Ze všeho nejvíc asi klid, protože teď už se přestanou ptát novináři, kdy se to překoná a kolik mám bodů. Mám to za sebou a mohu se soustředit naplno na hokej. Je to příjemné, ale možná to víc ocením až skončím s hokejem. Nechci se v tom babrat a nějak zbytečně na to myslet. Je před námi ještě více jak půlka sezony. Potřebujeme zlepšit naši hru a posunout se v tabulce výš," prohlásil v on-line rozhovoru s novináři Hübl.

"Jsem už v takovém věku, kdy to nijak neřeším. Radost mám z jiných věcí. Nechci to ale úplně zlehčovat, samozřejmě mě těší, že pořád ještě nějaké body dělám. Je každopádně dobré, že se to sfouklo při jednom a už to nebude nikdo řešit. Chci, abych se hokejem bavil a byl našemu týmu prospěšný. A doufám, že my starší a zkušenější budeme týmu pomáhat daleko víc. Nebo alespoň jako ty dva poslední zápasy," dodal Hübl.

Ačkoliv mu zkraje sezony body naskakovaly pomaleji, než je zvyklý, hlavu si z toho nedělal. "Neprožíval jsem to vůbec. Kdyby ty body nepřiskočily a já bych to neudělal, asi bych se nezbláznil a svět se nezhroutil. Zajímám se hlavně o naši hru, poslední zápasy se to trošku zlepšilo. Takhle si chci hokej užívat a přeju si, abychom si ho takhle užívali všichni tady," přál si Hübl.

Dosáhl na svůj devátý rekord, kterého z nich si nejvíc váží ale neprozradil. "Nijak nad tím nepřemýšlím. Možná, že když si sedneme někde v hospodě za deset let, tak třeba nějaký vyberu. Opravdu teď nedokážu říct, kterého si třeba nejvíc vážím," řekl Hübl.

Jen o rok a čtvrt starší než on je současný kouč Litvínova Vladimír Országh. "Měl jsem ho za těch pět měsíců, co jsem tady, možnost ho poznat. Nejen jako hokejistu, ale i jako člověka. Mám rozhodně můj obdiv. Jsem jen o rok od něho a nedovedu si vůbec představit, že bych pořád ještě hrál hokej na tak vysoké úrovni. 'Vanta' trénuje naplno a nemá žádné úlevy, i když by je mít mohl. Je neuvěřitelné, v jaké se udržuje formě. Je jasné, že některé věci už nebudou jako v době, kdy mu bylo dvacet. Pořád je to ale neskutečný hokejista, klobouk dolů. V první řadě je to ale výborný člověk, který má respekt všech na ledě i v šatně," ocenil Országh.