Rekonstrukce státu žádá transparentní výběrové řízení na nového šéfa žalobců

Praha - Nový nejvyšší státní zástupce by měl vzejít z transparentního výběrového řízení, doporučila platforma Rekonstrukce státu. Nástupce Pavla Zemana by podle ní měla určit výběrová komise složená z odborných nominantů vládních i opozičních stran. Iniciativa to dnes uvedla v tiskové zprávě s tím, že ústní část výběrového řízení by měla být veřejná.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda, libovolně jej může i odvolat. "To je zvláště citlivé v situaci, kdy se může případ trestně stíhaného premiéra znovu dostat k nejvyššímu státnímu zástupci, který by měl garantovat nezávislý a nestranný postup,“ napsala Rekonstrukce státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) je stíhaný v dotační kauze Čapí hnízdo.

Jedině výběrové řízení s jasnými a objektivními kritérii tak může podle platformy zajistit jak potřebnou důvěryhodnost výběru pro veřejnost, tak i dostatečně silnou a stabilní pozici nového nejvyššího státního zástupce.

Samotné vypsání výběrového řízení však podle Rekonstrukce státu nestačí. „Nesmí se totiž stát jen formální zástěrkou pro čistě politickou nominaci, o níž bude rozhodnuto ještě před jeho začátkem,“ varovala iniciativa. „Pokud výběrové řízení neproběhne vůbec či proběhne nedůvěryhodně, je zřejmé riziko vážných pochybností o nezávislosti nového nejvyššího státního zástupce, což může vést k jeho slabé pozici a v krajním případě i odvolání příští vládou,“ podotkla.

Platforma mimo jiné chce, aby ministerstvo spravedlnosti na webu zveřejnilo strukturované životopisy uchazečů o funkci nejvyššího státního zástupce a také přehled o jejich publikačních, vědeckých, pedagogických či řídících činnostech.

Zeman rezignoval ke 30. červnu. Svůj krok zdůvodnil tím, že v poslední době pociťuje tlak ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Benešová chce jeho nástupce nalézt uvnitř soustavy státních zastupitelství a po poradě s oběma vrchními státními zástupci. Část opozice trvá na tom, že nového šéfa žalobců by vláda neměla vybírat před říjnovými volbami do Sněmovny.

Možné dočasné řešení situace – tedy odložení jmenování Zemanova nástupce a pověření jeho prvního náměstka Igora Stříže vedením nejvyššího státního zastupitelství – má podle platformy rizika. Do vytvoření nové vlády s důvěrou Sněmovny totiž zřejmě uplyne nejméně pět měsíců, takže pozice nejvyššího státního zástupce by zůstala dlouho neobsazena. Iniciativa také upozornila, že kdyby oba Zemanovi náměstci Stříž a Jiří Pavlík skončili v této době ve funkci, mohlo by dojít k paralýze instituce. "Není přitom jasné, jestli může náměstky doplňovat pověřený nejvyšší státní zástupce,“ poznamenala Rekonstrukce státu, jejímiž odbornými garanty jsou organizace Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.