Rekonstrukce Libušína v Beskydech je u konce,muzeum hledá nájemce

Rožnov pod Radhoštěm (Vsetínsko) - Rekonstrukce chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech je u konce. Veřejnosti by se měla otevřít po několikaleté rekonstrukci ve druhé polovině července. Chata postavená v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče vyhořela v noci na 3. března 2014, sloužila jako jídelna. Objekt společně se sousedním hotelem Maměnka spravuje Národní muzeum v přírodě, které nyní hledá nájemce obou objektů. ČTK to dnes sdělil mluvčí muzea Tomáš Gross.

"Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína v katastrálním území Prostřední Bečva, a to k provozování hostinské činnosti v případě Jídelny Libušín a ubytovacích služeb u hotelu Maměnka," uvedl generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Nabídky mohou zájemci předkládat do 20. května. "Umožňujeme také prohlídku objektů v místě, a to ve čtvrtek 14. května od 12:00," uvedl ředitel. Informace k soutěži jsou na webu muzea.

Libušín, symbol Pusteven spolu s dalšími objekty, byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Na jeho interiérech, které zdobily motivy z valašských i slovenských pověstí, spolupracoval Jurkovič s Mikolášem Alšem. Muzeum po požáru rozhodlo o obnově objektu. Stavba nového Libušína začala v létě 2017, šlo o vědeckou rekonstrukci, při které se používaly původní technologie.

Objekt je téměř hotový. "Dodělává se již jen nábytek a části gastro zařízení a nějaké dokončovací práce. V podstatě je hotovo," řekl dnes ČTK technický náměstek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Milan Gesierich. Obnova Libušína podle něj vyšla na 117 milionů korun. Objekt má mírně jiné barvy, vrátil se do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. Muzeum již dříve dokončilo také opravu fasády sousedního objektu Maměnka, který rovněž navrhl Jurkovič. Maměnce se také vrátila původní barevnost.

Požár památkově chráněného Libušína stále řeší vsetínský okresní soud. Podle obžaloby způsobil požár muž, který v roce 2007 zanedbal opravu komína. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení.