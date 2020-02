Rekonstrukce D1 začne v sobotu, letos bude na 71 kilometrech

Praha - První letošní práce na opravách dálnice D1 začnou v sobotu. Rekonstrukce bude letos pokračovat na sedmi úsecích s celkovou délkou 71 kilometrů, do konce roku chce stát otevřít 37 kilometrů. Jde o největší část od zahájení oprav před sedmi lety. Na pěti opravovaných úsecích budou hlídat sníženou rychlost radary. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Oprava dálnice by měla být dokončená v příštím roce.

V sobotu začnou první přípravné práce u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. V noci ze soboty na 29. února budou stavaři demolovat dva dálniční nadjezdy u Humpolce. Na dalších úsecích bude rekonstrukce zahájena během března a dubna. Zásadní část prací bude pokračovat od 6. března, kdy stavaři zahájí další opravy na úsecích u Mirošovic a u Velkého Meziříčí.

Opravy letos budou pokračovat na všech dosud nedokončených úsecích. Do konce roku by práce měly skončit na úsecích Mirošovice-Hvězdonice, Soutice-Loket, Humpolec-Větrný Jeníkov a obchvatu Velkého Meziříčí. Celkem by na konci letošního roku mělo být hotovo 127 kilometrů dálnice, což je přibližně 80 procent z celkové délky. Poslední tři úseky, které mají celkovou délku 34 kilometrů, plánují silničáři otevřít v příštím roce.

Řidiči budou mít podle Havlíčka po dobu rekonstrukce k dispozici vždy dva pruhy v obou směrech, v opravovaných úsecích budou ovšem zúženy. "Chci také posílit komunikaci s řidiči, aby měli co nejvíce informací o postupu modernizace, věděli, co se chystá a mohli se tomu přizpůsobit," uvedl.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla budou uzavírky na celých 71 kilometrech od dubna po dobu asi čtyř měsíců. Nejdelší souvislá omezení o délce 25 kilometrů budou na Vysočině mezi Koberovicemi a Větrným Jeníkovem. První letos dokončené úseky se budou otevírat přibližně v polovině srpna.

Po dobu rekonstrukce bude na opravovaných úsecích snížená maximální rychlost na 80 km/h. Tu budou hlídat radary na úsecích Mirošovice-Hvězdonice, Soutice-Loket, Humpolec-Větrný Jeníkov a Velký Beranov-Měřín. Podle Mátla se kontroly rychlosti v minulých letech osvědčily a přispěly k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. O umístění radarů budou řidiče informovat značky.

Opravy D1 jsou rozděleny do 20 úseků, 13 z nich je dokončeno. Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Dosud je hotovo 90 kilometrů. Opravy měly být původně dokončeny už letos, práce ale nabraly zpoždění.