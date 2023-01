Reklamní sdružení ADC vyloučilo Prchala kvůli neetické kampani

Praha - Sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC) vyloučilo ze svých řad Marka Prchala, který pracuje pro předsedu ANO Andreje Babiše. Jeho kampaň před nadcházejícím druhým kolem prezidentských voleb považuje sdružení za neetickou. Uvedlo to na svém webu. Je to první vyloučení člena za 30 let fungování ADC.

Fotogalerie

Babiš, který se ve druhém kole utká s bývalým vysokým představitelem NATO generálem Petrem Pavlem, čelil kritice za billboardy s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš." Kritici mu vyčítali, že straší voliče. Babiš přiznal, že se text nepovedl, a slíbil, že ho změní. Na billboardech se pak objevily nové plakáty s nápisem "Generál nevěří v mír" s dovětkem "Volte mír. Volte Babiše".

"Používat, a k tomu ještě zcela bezostyšně a účelově, marketing a reklamu k šíření lží, strachu a štěpení společnosti je nejenom amorální, ale zároveň i nebezpečné pro budoucí směřování oboru," uvedl předseda ADC David Suda. "Jsme přesvědčeni, že způsob jakým byla vedena tato prezidentská kampaň, by tolerován být rozhodně neměl," podotkl.

Podle členů ADC překračuje Babišova kampaň nejen profesionální, ale i etické hranice. Prchala kvůli tomu vyzvali k rezignaci, což odmítl. Svolali proto mimořádnou schůzi klubu, kde se na jeho odvolání shodli.

Členové ADC se zároveň zavázali k sestavení etického kodexu politické reklamy. Chtějí, aby byly odborně definovány hranice čestného a poctivého marketingu politických kampaní. "Ty, na rozdíl od komerční marketingové komunikace, dosud nespadají pod žádný kontrolní orgán, i navzdory obrovským dopadům na společnost," uvedlo sdružení.

Art Directors Club byl založen v roce 1993. Sdružuje takzvané kreativce z komunikačních a brandingových agentur, designových studií, ale také nezávislé tvůrčí pracovníky, jako jsou textaři, fotografové či ilustrátoři, kteří významnou měrou působí v oblasti komerční komunikace.