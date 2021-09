Řeka Temže je stále čistější, žijí v ní tisíce tuleňů

Londýn - V ústí řeky Temže na pobřeží jihovýchodní Anglie žije přibližně 2866 tuleňů kuželozubých a 797 tuleňů obecných. Stovky tuleňů polehávajících na březích a na plážích u ústí Temže jsou podle odborníků důkazem, že je řeka protékající Londýnem výrazně čistší než dříve. Temže přitom byla v 50. letech 20. století tak znečištěná, že ji vědci prohlásili za biologicky mrtvou. Své závěry ze sčítání zvířat dnes zveřejnila Londýnská zoologická společnost (ZSL).

Srpen je doba línání, kdy tuleni mění srst a velkou část dne tráví na břehu. Je to proto nejlepší období pro jejich sčítání. Vědci ze ZSL se zaměřili na pobřeží mezi anglickými městy Deal a Felixstowe. Zvířata monitorovali pomocí letadla a lodí, podle počtu pozorovaných kusů a zvyků zvířat odhadli výsledek. Podle biologů počty tuleňů svědčí o tom, že Temže je "zásadní ekologickou lokalitou pro tyto druhy".

"Je to opravdu fantastická zpráva pro Temži. Opravdu to dokazuje obnovu, jakou ústí řeky prošlo. Od 50. let jsme ušli dlouhou cestu," vyjádřila radost bioložka ze ZSL Thea Coxová.

V Británii žije 40 procent světové populace tuleňů kuželozubých. Tuleň obecný je rozšířenější, jejich populace se odhaduje na 400 až 500 tisíc kusů na světě, asi 33.000 tisíc z nich žije v Británii.