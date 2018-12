Praha - Registrace domén s koncovkou .cz poprvé v historii podraží. Od nového roku se zvýší velkoobchodní cena roční registrace o 20 korun na 145 Kč, což se adekvátně promítne do cen pro koncové uživatele. Zvýšení ceny už avizovala většina tuzemských registrátorů. Vyplývá to z jejich vyjádření.

Ke změně velkoobchodní ceny domény .CZ dochází téměř po sedmi letech, kdy cena klesla ze 140 na stávajících 125 korun. V roce 2004 byla velkoobchodní cena 600 Kč a od té doby vytrvale klesala. Od velkoobchodní ceny domény se odvíjejí ceny registrátorů pro koncové uživatele.

Řídící orgány sdružení CZ.NIC se v rámci interních diskusí shodly, že chtějí zachovat současný rozsah a kvalitu činností sdružení i v následujících letech, a proto je nutné, především s ohledem na růst všech vstupů, především mezd, v oblasti IT, zvýšit poplatek za doménu .cz," uvedl výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip. "Rád bych upozornil i na to, že investice do zabezpečení našich systémů, zejména systému DNS, si v posledních letech vyžádaly desítky milionů korun. A chtěl bych dodat, že v budoucnosti hodláme se zvyšováním zabezpečení pokračovat," dodal.

Jeden z největších registrátorů Active24 podle výkonného ředitele Petra Šmídy již minulý týden oznámil zákazníkům, že cenu zvyšuje ze 179 Kč bez DPH na 199 Kč. "Do konce roku 2018 budete moci nadále registrovat nové .CZ domény za 179 Kč," podotkl.

"V reakci na změnu velkoobchodní ceny správy domény .cz, kde správce domény CZ.NIC bezprecedentně navyšuje cenu o 16 procent s účinností od 1. ledna jsme nuceni upravit náš ceník pro registrace a obnovu stejným způsobem," uvádí na svých stránkách registrátor Czechia.

Podle informací organizace CENTR, která sdružuje evropské správce národních domén, patří česká doména .CZ z pohledu výše ročního registračního poplatku mezi nejlevnější. Nižší poplatky mají jen v Německu, Itálii, Nizozemí, Belgii a Rusku. V poslední době stoupla cena domén ve Velké Británii, Dánsku, Švédsku nebo Rumunsku.