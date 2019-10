Registrace do nového mýta brzdí spory, malí dopravci vyčkávají

Praha - Do nového mýtného systému, který by měl být spuštěn od letošního prosince, se po prvním týdnu zaregistrovalo 38.000 vozidel od 4000 dopravců. Registrace zatím brzdí právní spory kolem mýta, většina z registrovaných jsou velké dopravní firmy, malí dopravci vyčkávají. Vyplývá to z informací budoucího správce mýta společnosti CzechToll. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) minulý týden zatím nepravomocně zakázal plnění mýtné smlouvy, a to s ročním odkladem. Stát proti tomu podá rozklad.

Skoro 90 procent vozidel prozatím do systému zaregistrovali vydavatelé tankovacích karet a společnosti, které řeší dopravcům mýto na klíč. Tyto společnosti se podle CzechTollu na změnu mýtného systému připravují dlouhodobě, stejně jako velcí dopravci s desítkami vozidel. Komplikace lze podle firmy naopak očekávat u malých dopravců, kteří nyní po rozhodnutí ÚOHS z minulého týdne registrace takřka zastavili.

"Stav právní nejistoty kolem budoucnosti mýtného systému v Česku nám neprospívá. Namísto registrací řešíme dotazy dopravců, zda bude satelitní mýtný systém opravdu spuštěn a zda se mají registrovat," uvedl šéf CzechTollu Matej Okáli. Ten ujistil, že systém bude spuštěn podle plánu, a to k 1. prosinci letošního roku. "Co nejčasnější registrace je proto nutná," podotkl.

Registrace do nového systému začaly v neděli 22. září. CzechToll zatím dopravcům vydal přes tisícovku nových palubních jednotek. Celkem jich společnost má k dispozici 450.000. V rámci současného systému je mezi dopravci přes půl milionu jednotek, část je však nevyužívaná. Dopravci pro registrace převážně využívají internet, obchodní místa na čerpacích stanicích jsou prozatím využívána jen minimálně.

Dopravci mohou k registraci využít vybraná prodejní místa, je jich přes 200. Dalšími možnostmi jsou registrace přes web, prostřednictvím vydavatelů palivových karet a pro velké dopravce existuje speciální tým, který je registrací do systému provede.

Konsorcium CzechToll/SkyToll vystřídá na pozici správce mýta firmu Kapsch. Konsorcium vloni uspělo v tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Současnou mikrovlnnou technologii nahradí satelitní systém, který na dálnicích začne fungovat v prosinci, na silnicích první třídy pak od ledna.

Přípravy nového mýta v posledních měsících provází řada sporů. ÚOHS ve čtvrtek vydal rozhodnutí, ve kterém zakázal plnění mýtné smlouvy. Zákaz ale začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. To pravomocné není a lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu. Ministerstvo i CzechToll proto pokračují v přípravě nového mýta.