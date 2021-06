Regionální vlaky začnou dnes jezdit podle letního jízdního řádu

Praha - Regionální vlaky Českých drah začnou ode dneška jezdit podle letního jízdního řádu. Hlavní novinkou jsou spěšné vlaky z Plzně do Karlových Varů, zatímco v jižních Čechách a na jižní Moravě se naopak omezí provoz některých příměstských spojů. Dílčí změny nastanou také v dalších regionech.

Nová linka spěšných vlaků bude jezdit mezi Plzní, Mariánskými Lázněmi, Chebem a Karlovými Vary. Linku si objednaly Plzeňský a Karlovarský kraj. Vlaky budou jezdit po většinu dne ve dvouhodinovém intervalu. Podle drah by měly doplňovat současnou nabídku dálkových spojů. V Plzni navíc vzniknou nové přípoje na linku Ex6 Praha-Domažlice-Mnichov. Dráhy na novou linku nejprve nasadí motorové vlaky RegioShark, které mají později vystřídat nové soupravy RegioPanter.

Mírné omezení dopravy naopak nastane na jihu Čech a Moravy. V Jihočeském kraji bude omezen provoz některých posilových příměstských vlaků v období letních prázdnin. V Jihomoravském kraji budou do konce června prodloužené intervaly ve špičkách na příměstských linkách S2 mezi Rájcem-Jestřebí a Brnem a S3 mezi Tišnovem a Brnem. Až do konce současného jízdního řádu budou zrušeny také půlnoční víkendové vlaky do okolí Brna.

Dílčí úpravy dráhy plánují i v ostatních regionech, nepůjde však o velké změny.