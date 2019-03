Brno - Cestující, kteří vystoupí či nastoupí v Praze nebo Brně z autobusu či vlaku dopravce RegioJet, budou moci ke své návazné cestě využít za zvýhodněných podmínek auto od společnosti Car4Way. Na tiskové konferenci to dnes uvedli majitel RegioJetu Radim Jančura a majitel Car4Way Pavel Louda, jehož firma má v Česku ve sdílení aut nejvíc vozů a vedle Prahy nově působí i v Brně.

Zákazník RegioJetu si může auto zajistit přímo v rezervačním systému autobusového a železničního dopravce. Místo 1000 korun zaplatí za registraci korunu a první hodinu jízdy bude mít zdarma. V Praze má carsharingová firma nyní téměř 600 aut a jejich počet chce letos zvýšit na 800. V Brně jich má 40 a do roka jich má být až 200. "Po rezervaci se cestující zastaví na jednom ze čtyř prodejních míst RegioJetu. V Brně buď na hlavním nádraží, nebo v Domě pánů z Lipé, v Praze na hlavním nádraží nebo v internetové kavárně na autobusovém nádraží Florenc. Místa nyní slouží i jako místo pro ověření registrace carsharingu," uvedl Louda. Pracovník pobočky ověří registraci a vydá čipovou kartu k odemknutí auta.

Poté si cestující vyzvedne auto a stejně jako u jiných poskytovatelů služby sdílení aut je může nechat na libovolném místě ve vyznačené lokalitě daného města. Účtují se mu poplatky podle ceníků za čas rezervace a ujeté kilometry.

Například při půlhodinové jízdě Škodou Fabia a při paušální platbě 299 korun za měsíc člověk zaplatí 150 korun. Za každou další hodinu jízdy se platí 39 korun a 4,90 koruny za každý kilometr. Společnost Car4Way je dceřinou firmou dealera několika značek Louda Auto a k dispozici má modely Škoda od malého Citigo po Octavie a plánuje zařazení malého SUV Karoq, k dispozici jsou i vybrané modely Volkswagen včetně užitkového vozu Caddy Van. "Služba se ekonomicky vyplatí lidem, kteří najedou do 10.000 kilometrů ročně. V Praze a v Brně mohou lidé navíc parkovat ve vyhrazených modrých či fialových zónách," uvedl Louda.

Jedno vyhrazené místo je pouze u brněnského nádraží v Židenicích. Vzhledem k počtu aut by však u hlavních nádraží neměl být problém najít auto v docházkové vzdálenosti.

Sdílení aut je čím dál oblíbenější služba ve dvou největších českých městech, na trhu působí ještě firmy Autonapůl a Ajo.cz. S žádným dopravcem zatím ale nespolupracují a poskytují méně aut. První z firem uváděla v lednu 70 aut, druhá 48 a obě hovořily o expanzi v letošním roce.

RegioJet v současnosti provozuje vlaky na trase z Prahy do Ostravy a na Slovensko a z Prahy přes Brno do Bratislavy či Vídně, zároveň spojuje autobusy Prahu a Brno a do těchto měst jezdí i další autobusové linky.