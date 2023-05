Reforma počítá s posouváním věku, zaručenou penzí či nižšími novými důchody

Praha - Důchodový věk by se měl nově nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Penze by měla trvat v průměru 21,5 roku. Zaručený důchod by měl odpovídat 20 procentům průměrné mzdy. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes. Část příjmu ve stáří by mělo zajistit spoření se státním příspěvkem. Postupně by se mohly zvýšit odvody živnostníkům a víc by mohli odvádět i lidé pracující na dohodu. Reformní změny ke zmírnění zadlužování důchodového systému a k zajištění jeho udržitelnosti představil dnes na vládní tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj reforma počítá i se společným základem pro výpočet penze manželů či zohledněním péče ve výši důchodu.

Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by mohl činit kolem 80 miliard korun. V příštích letech by mohl stoupnout na několik procent HDP ročně. Do důchodu nastoupí silné ročníky dětí ze 70. let. Ubude pracovníků, kteří na penze přispívají.