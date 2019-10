Reforma financování nebude na úkor růstu platů, ujistil Plaga

Praha - Nový systém placení škol podle počtu žáků a odučených hodin od 1. ledna nebude ministerstvo školství zavádět na úkor slibovaného růstu platů. Se změnou ministerstvo počítalo a je zahrnuta do propočtů, řekl dnes ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům. Kolik přesně která škola dostane, kolik z toho půjde platy a kolik na odměny, si bude moct každý ředitel vypočítat na přelomu ledna a února, dodal.

Ujištění ministra směřuje k výtkám školských odborů, které hrozí vyhlášením jednodenní stávky, pokud v příštích dnech neuspějí s požadavkem zvýšit základ platu učitelů o deset procent od ledna a kritizují přípravu reformy financování.

Odbory nesouhlasí s navrhovaným vládním nařízením, aby se tarify zvedly všem pedagogům stejně o 2700 korun. V úterý jim za přítomnosti Plagy slíbil jednání premiér Andrej Babiš (ANO). "Nyní čekáme na termín z úřadu vlády," uvedl Plaga s tím, že program premiéra omezil dnes zahajovaný evropský summit a na příští týden plánovaná cesta do Japonska.

Plaga zopakoval, že ke stávce nemají odbory důvod. V době, kdy například kvůli brexitu není jistý hospodářský vývoj, považuje svou poslední nabídku spojit závazek na příští rok se závazným růstem i na rok 2021 za dostatečný. Navrhuje, aby všichni pedagogové dostali příští rok do tarifu 2700 korun a zbývajících v průměru 900 korun se rozdělilo na odměny. Na rok 2021 počítá s návratem k procentuálnímu růstu platů o osm procent. Mladí učitelé by si tak během dvou let polepšili až o 18 procent.

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová v úterý uvedla, že odbory vědí, že celá částka do platů nepůjde a část bude využita na reformu regionálního školství. Plaga to označil za znejisťování ředitelů před připravovanou změnou. Výpočet nového financování škol se bude odvíjet od hlášení ředitelů k stavu ve školách k 30. září, které mělo být odevzdáno v úterý. Pak výkazy zkontrolují kraje. Ministerstvo se svými výpočty bude ještě čekat na konečné schválení rozpočtu Sněmovnou, které se má odehrát 4. prosince. V elektronickém hospodaření pak ředitelé přesné částky zjistí na přelomu ledna a února.

Průměrný příjem učitelů v letošním prvním čtvrtletí dosahoval 36.224 korun. Odpovídal tak zhruba 106 procentům průměrné mzdy, která činila ve stejném období 32.466 korun. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období, tedy za dva roky, měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by měl být na 45.000 korun. Odbory požadují, aby učitelé vydělávali o 30 procent víc, než je celostátní průměrná mzda. Pokud by to platilo už nyní, v prvním čtvrtletí by měli v průměru 42.206 korun.