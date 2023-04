Reforma daní se podle Hladíka nesmí dotknout rodičů s dětmi

Praha - Daňová reforma by se neměla dotknout především rodičů s dětmi. Při příchodu na jednání vlády to novinářům řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Není podle něj naopak možné snižovat daně z hazardu. Vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) je pro snížení počtu sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) ze tří na dvě.

Návrhy ministerstva financí (MF) sloučit snížené sazby DPH na 14 procent a přesunutí některých položek ze snížené sazby do základní 21procentní, jak v pondělí prezentovala Česká televize (ČT), nejsou konečné. Resort pouze zpracoval výpočty, co by znamenaly změny položek u DPH, návrh případných změn teprve vzejde z debaty koaličních stran, řekl novinářům v úterý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Koalice by se podle něho měla na způsobu konsolidace rozpočtu dohodnout nejpozději v prvním týdnu v květnu a Sněmovna by o něm měla začít jednat v červnu.

Členové vlády podle Hladíka dostali ve čtvrtek podklady k diskusi, kterou povedou v následujících týdnech. Nic rozhodnuto nebylo, uvedl. Pro lidovce je podle něj zásadní, aby reforma jako taková skutečně byla schválena a zároveň aby se nedotkla rodičů s dětmi. Snižovat daně z hazardu není možné, míní Hladík, naopak u některých daní z neřestí by se nebránil jejich zvýšení.

"Je dobře, že vláda se rozhodla, že se k tomu postaví aktivně a pokusíme se zjednodušit daňový systém," řekl Válek. Aktuálně je podle něj záležitost ve fázi doporučení různých odborníků, sám ministr zdravotnictví chce v nejbližších dnech diskutovat s Národní ekonomickou radou vlády (NERV) o věcech týkajících se jeho resortu.

Hnutí STAN podle úterního vyjádření do koaličních jednání půjde s návrhem zachovat tři sazby DPH. Ke třem sazbám se kloní také lidovci, Piráti pak nepodporují zvýšení spodní sazby na 14 procent. Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí premiér Petr Fiala (ODS) jménem vlády zhruba za měsíc. Opozice návrhy kritizuje.

ČT v pondělí uvedla, že podle návrhu MF by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou deset a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedné ze snížených sazeb. Podle ČT by se to týkalo například ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, točeného piva, opravy obuvi, kožených výrobku a kol a také sportovních a kulturních akcí. Úprava by podle ČT zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun.

Z návrhu ke změnám zdanění hazardu, který má ČT rovněž k dispozici, vyplývá, že MF chce daně u většiny hazardních her zvýšit, u loterií ale snížit. Stát by tak podle ČT mohl získat zhruba 600 milionů korun. Stanjura navrhl v materiálu zaslaném koaličním partnerům růst daní třeba z kurzových sázek, rulet nebo z tombol. Naopak daň z loterií navrhl snížit, u kamenných poboček plánuje pokles daně z 35 na 25 procent, u internetových loterií pak na 30 procent, uvedla ČT.